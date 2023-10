Sáfár Gyula, a szervező intézmény igazgatója lapunknak elmondta, levéltári napjuk 2006-ig nyúlik vissza, amit akkori igazgatójuk, Erdész Ádám indított el.

– Évente rendezünk egy-egy konferenciát, aminek előadásait mindig egy-egy tematika köré csoportosítjuk – mondta el a szakember. – Az idei konferencia középpontjában a családtörténeti kutatások, szűkebben a Békés vármegyei családok történetei, emlékei álltak. Azért választottuk ezt a tematikát, mert egy részről a levéltár látogatóinak nagy része a családkutatók részéből kerül ki. Emellett a munkánk fontos része a magániratgyűjtés, ami az utóbbi években egészen jól fellendült intézményünkben, a dokumentumok nagy része is családi, illetve személyi irat.

Az eseményen összesen hét előadás hangzott el, elsősorban a levéltár munkatársai mutatták be az intézményben folyó munkát, illetve a legújabb kutatási eredményeket. Mellettük vendégelőadókat is meghallgathattak az érdeklődők. Ballabás Dániel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docense, aki nemcsak történész, hanem informatikával is foglalkozik, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély vendégkönyvének számítógépes feldolgozásáról tartotta meg értekezését. Erdész Ádám A családtörténet mély rétegei – Titkok a Kner család történetéből címmel osztott meg számos érdekességet a jelenlévőkkel. Székely Árpád helytörténeti kutató Tauber István magyar királyi repülős szakaszvezető életéről beszélt. A Békés vármegyei tisztviselő-dinasztiák 19. századi története, a két világháború közötti gyulai iparoscsaládok, a mezőberényi Hegedős család, illetve egy eltűnt főhadnagy története is górcső alá került a gyulai városházán megtartott program keretében.

Az eseményen nyitóakkordjaként köszöntőt mondott dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.