Mező Misivel Cynthia a hitről beszélgetett, de az interjúban szó esett arról is, hogy mennyiben nehezítik az énekes életét az öröklött családi minták.

– Ha egy szóval kellene jellemezni azt, hogy számomra mit jelent a hit, akkor azt mondanám, hogy bizalom. A valamibe vagy valakibe vetett bizalom egyenlő a hittel. Hinni abban, hogy az, ami velem történik ebben az életben, mind a javamat szolgálja. És itt beleértem egyébként nem csak a jó, hanem a rossz dolgokat is. Minden, ami történik, az valamiért történik. És ez a hit. Érzékelhetetlen erő. Hívjuk Istennek, hívjuk Teremtőnek – fejtette ki Mező Misi a műsorban, aki a gyerekkori éveire is visszaemlékezett a beszélgetés során. – Édesanyám hívő ember volt, de valahogy összekötöttem a hitet, a hívőséget, Istent a rosszal. Ugyanis a mi családunkban egy folyamatos konfliktus forrása volt a hit, az Isten, édesanyám és édesapám között. Egy gyerek ezt úgy fogja föl, hogy Isten egyenlő rossz, hisz a szüleim veszekednek, ez pedig nem jó érzéseket keltett. Aztán később, mikor már nagyobb lettem és némi fogalmam volt értelmezni a hitet és értelmezni Istent, akkor ott volt egy változás. Édesanyám halála hozta, hogy Istenhez fordultam, elvégeztem a teológia szakot is.

Mező Misi arról is mesélt, hogy szegény családban nőtt fel, a szüleinek pedig nagyon hálás, hogy hamar felismerték a tehetségét, de a családi öröklött minták megtörése kihívást jelent számára.

– Ne tudd meg mennyit szenvedek. A türelem az elsődleges eszköz, ami rendelkezésre kell, hogy álljon az én életemben, és a több minőségi idő, ami nagyon nehéz. Teljesen téves gondolat volt, hogy minél később vállalok gyereket, annál nagyobb türelmem lesz hozzá – jelentette ki.

Az énekes arra is kitért, hogyan ismerkedett meg a feleségével, és felidézte, milyen cselhez kellett folyamodnia, hogy szóba elegyedhessen későbbi párjával.

– Ő rajongóból lett feleség igazából. Nagyon sokáig járt Magna koncertre a nővérével rendszeresen. Ő egyébként pedagógus. Székesfehérvári származású, de Budapesten élt a munkája miatt albérletben. Egy koncerten ismerkedtem meg vele, ahová a barátnőjével és nővérével jöttek. Mindig láttam, hogy ott van, de a végére eltűntek a nővérével. Idegesített, hogy még esélyem sincs arra, hogy megszólítsam bárhogy. Az egyik alkalommal már elegem lett ebből, és gondoltam, bevállalom, hogy koncert közben két nóta között megszólítom, hogy figyelj te ott, farmerkabátos lány, légy szíves a koncert végén várj meg, szeretnék beszélni veled. Muszáj volt ilyen cselhez folyamodnom – emlékezett vissza a Stories Podcastben nevetve Mező Misi.

Az énekes máig élénken emlékszik gyermekei születésére és arra, hogy egyáltalán nem volt könnyű döntés számára, hogy bent legyen-e a szülőszobában.

– Rettegtem, mikor terhes volt a feleségem. Ott szerettem volna lenni a gyerekeim születésénél, ott is voltam mindegyiknél, de rettegtem attól, hogy ha én látom, hogy világra jön a gyerekem, ott vagyok, akkor lesz egy űr a feleségem és köztem

– vallott az érzéseiről őszintén Mező Misi, aki ma már tudja, hogy akkori félelmei alaptalanok voltak. – Aztán nem így lett, épp ellenkezőleg. Engem valahogy közelebb hozott ez hozzá, mert láttam azt a fajta szenvedést, amit ő átél azért, hogy világra hozza azt a gyermeket, ami kettőnkből fakad. Ez egy olyan szép dolog, hogy egy új embernek adott életet. És hogy milyen áldozatokat hozott 9 hónapon keresztül, és most milyen fájdalmakat él meg. Mi meg, férfiak gyakorlatilag túl voltunk rajta elég gyorsan, és csak asszisztáltunk, hogy mellette 9 hónapig ott voltunk és segítettük. Arról nem beszélve, hogy a teste rámegy egy terhességre. Mondjuk én szerencsés vagyok, mert az én feleségem három gyermek után is úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy modell. Genetika is, tett is érte. Nyolc hónaposan még rendszeresen úszni járt.