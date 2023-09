A történet szerint az idilli, álmos angol falucska lakói mindennap megkapják a helyi újságot is jellegzetes angol reggelijükhöz. Egy napon azonban a ham and eggs és a véres vese mellé szokatlan újsághír társul: mindenkit meghívnak október 29. estéjére, a Little Paddocksba, egy gyilkosság nyilvános elkövetésére. Vajon mit jelent mindez? Baljós hangulatú fenyegetést? Egy kis borzongással fűszerezett vacsorát? A népszerű „Ki a gyilkos?” társasjátékot?