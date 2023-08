A festő, grafikus és művésztanár 102 éve született Békéscsabán és 15 éve hunyt el Szegeden – ismertette Mészáros Zsuzsanna, az egyesület alelnöke. Hozzátette: a tárlatot két évvel korábbra, születésének centenáriumára tervezték, de a koronavírus-járvány felülírta az elképzeléseket. A kiállításon szereplő festmények többségét a művész lányától, Klárától kapták, aki azokat otthon a falról akasztotta le, emiatt a tárlat szinte megismételhetetlen és máshol, máskor nem látható. Egyébként a békéscsabai és a szegedi múzeum őrzi Cs. Pataj Mihály több alkotását.

Cs. Pataj Mihály Békéscsabán, a Rudolf Főgimnáziumban érettségizett, majd a Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1945-ben. Orosházán és Szarvason is tanított, aztán Szegedre, a tanárképző főiskolára került, ahonnan 1982-ben tanszékvezetőként vonult nyugdíjba. Kutatásokat végzett, speciális kollégiumokat vezetett be a főiskolán a rajz szakosoknak, akik így különféle technikákban is jártasságot szereztek. Az 50-es évektől volt kiállító, képei több országban is szerepeltek tárlatokon, főleg az alföldi táj ihlette meg. Köztéri munkái is vannak, Szarvason és Kondoroson.

Cs. Pataj Mihály emlékére nyitottak kiállítást 18 festményéből. Fotó: Bencsik Ádám

Ugari Gábor, az egyesület elnöke azt mondta, hogy gondolatokat lehet szavakkal és betűkkel, ugyanakkor festményekkel is közvetíteni. A városvédő és városszépítő egyesület nevében benne van, hogy mivel foglalkozik, és szerinte a városszépítésbe nem csak a közterületek szebbé tétele tartozik bele. Fontos az is, hogy az emberek gondolatait is szebbé tegyék, erre a kiállítás lehetőséget nyújt.

A megnyitón köszöntőt mondott egykori tanítványként is a Békéstáji Művészeti Társaság több tagja, Lonovics László, Sallai Lajos, Várkonyi András és E. Szabó Zoltán, valamint közreműködtek a Csabai Színistúdió növendékei.