Puskás Dániel Budapesten született és ott is nőtt fel. Lassan hat éve van Békéscsabán, de édesanyja itt született, így sok rokona él itt. A nagypapája is Békéscsabán élt, ő ráadásul dolgozott a Jókai színház épületén mint műemlékbádogos. Puskás Daninak fiatal kora ellenére két gyermeke van: a nagyobbik lánya, Petra nyolcéves lesz, a kisebb, Panka pedig most lesz négyéves. Petra lánya ráadásul a főtéri, adventi gyertyagyújtáson is énekelt.

A színész elmondta, számára a karácsony a családdal együtt töltött időt jelenti. Ilyenkor kicsit megállnak, együtt vannak és alszanak egy hatalmasat a fa alatt.

– Nálunk a karácsonynak megvan a maga kis koreográfiája. Most már jó pár éve bevezettem a családnál azt a szokást, hogy minden évben a halászlevet én főzöm, mindezt kint, bográcsban, ha esik, ha fúj, ha szakad a hó, akkor teszek a bogrács fölé sátrat. Vannak ilyen apró hagyományok nálunk. A fát az angyalka hozza a gyermekeinknek, így amikor reggel felébrednek, akkor már ott van a karácsonyfa. Emellett az ünnepek idején járjuk a családot – fogalmazott Puskás Dániel. Részletezte, ilyenkor nagyon sok karácsonyi fellépésük van, de úgy gondolja, hogy a munka összeegyeztethető a családdal.

A színész visszaemlékezett, a nagy családi összejövetelek mind-mind fontos mozzanatok voltak náluk, ilyenkor ültek össze a nagyszülőknél, mindannyian egy asztalnál. Hozzátette, nem tudna egy alkalmat kiemelni a sok közül, mert minden évben megismétlődik, viszont mindegyik más élményt ad. De kiemelte az első karácsony megismételhetetlen élményét a gyermekeikkel. Ezek ugyanis mind mind nagyon értékes emlékek, mérföldkövek számára.