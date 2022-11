Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója elmondta, eljött az az idő, amikor az alkotások már nem fértek be a terembe, így le kellett mondaniuk az Artérium következő kiállítását, a teret pedig beépítették a Csabai Szalon tárlatba. Mint elhangzott, közel hetvenöt képet állítottak ki, ami a Csabai Szalon kiállítás 22 éves történetének csúcsa az alkotók és alkotások számát tekintve és minőségében is.

– Egyre nívósabb, egyre nagyobb ünnep a csabai képzőművészet életében a szalon. Két covidos év után most egy energiatakarékos tél következik, így ez a kiállítás is rövidebb lesz. A terveink között van, hogy egy videoklip formájában mutatjuk be a szalont, erre január második felében lesz módunk. Annak ellenére, hogy akkor látogatókat nem fogadunk, szeretnénk különleges módon megörökíteni az alkotásokat – ismertette az igazgató.

Varga Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy ma a csabai képzőművészet Aranycsapatát is köszöntik a Csabagyöngye Kulturális Központ első emeletén.

– Nem csoda, hogy szinte az összes falfelületre szükség volt az installálás során, hiszen rekordszámú, harminchárom alkotó hetvennégy alkotása látható. Nagyon sok kiváló kvalitású művész él és alkot Békéscsabán, és a hírek, a háborúk, a járványok közepette szükségünk van minden olyan kapaszkodóra, amely képes felszabadítani a lelkünket. Kevés dolog teszi elviselhetővé ezt a világot, de a szépség, a képzőművészeti alkotások segítenek nekünk – fogalmazott. Az alpolgármester hangsúlyozta, a most kiállított anyag pillanatképet ad a békéscsabai művészéletből, ami képes elfeledtetni a nézővel a mindennapok sokszor negatív, akár depresszív érzéseket keltő eseményeit.

Fotós: Für Henrik

A kiállításon túlnyomórészt festményeket és grafikákat láthatnak az érdeklődők, de plasztikák, textilművek is megjelennek. Az alkotások között helyet kaptak a nemrég elhunyt Penyaska László művei is. Varga Tamás úgy fogalmazott, a karakteres és mély értékeket közvetítő képzőművészeti alkotások fémjelzik Békéscsaba kultúráját, amelyre méltán lehetünk büszkék.

Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze kifejtette, a Csabai Szalon a városhoz kötődő alkotók műveiből ad friss merítést, aktuális jelentést. Elhangzott, a szervezők meghívásos rendszerrel szabják meg előre az alkotók körét, így az eljárásrend bizonyos szűrőt biztosít. Mint mondta, dominánsan olyan alkotókkal találkozhatunk itt, akik a műbarát közönség látóterében vannak és stílusukat, témáikat, műveiket értékeljük.

– Az első, ami eszembe jut a kiállított műtárgyak alapján az, hogy üdítően változatos és nagy jelentőséget hordoz, de összképe teljesen vegyes. Ahogy a művek, az alkotók is igen sokfélék: van, aki a jól ismert és van, aki az eddig látott legjobb formáját hozza – összegzett.

Fotós: Für Henrik

Gyarmati Gabriella szerint a tárlat alkalmat ad szemlélődésre, meghökkenésre és egy végső, részvéttel teli tiszteletadásra a közelmúltban elhunyt Penyaska László esetében, akinek három kiváló alkotása is szerepel a tárlaton.