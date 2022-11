A Püski Sándor Könyvtárban megtartott ünnepségen Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, büszkék és odafigyelnek azokra az elődeikre, akik sokat tettek városért, akiknek köszönhetik, hogy itt vannak.

– Püski Sándor olyan személyiség volt, aki ezen a téren is nagyon sokat tett, örökségét igyekszünk megőrizni és továbbvinni. Ennek az elképzelésnek a csütörtöki szoboravató is az egyik fontos része volt – fogalmazott a polgármester. Mint elmondta, a Püski Sándorról elnevezett könyvtár egy beltéri része és a homlokzata is megújult a közelmúltban, és további beruházásokat terveznek azért is, hogy a bibliotéka méltó módon őrizze névadója emlékét. Kálmán Tibor kiemelte Izsó Gábor, a város korábbi polgármesterének munkáját, aminek köszönhetően a szobor létrejöhetett.

Gellénné Körözsi Eszter nyugalmazott középiskolai tanár elmondta, könyvkiadói tevékenységével a békési születésű Püski Sándor üzen a mának. Mint kifejtette, a kimagasló személyiség létrehozott egy szellemi és gazdasági vállalkozást, amelyet egyensúlyban tartott, és mindig újra tudott kezdeni. Kitért arra, hogy 1939-ben alapította meg a Magyar Élet Könyvkiadó Vállalatot és Könyvesboltot, igaz, 1948 után ezt a nevet nem használhatta, ezért Püski kiadó lett a név, mert a korábbi kifejezés az akkori rendszernek nem tetszett. Gellénné Körözsi Eszter kitért arra, hogy Püski Sándor a legválságosabb időszakban vállalta fel a népi írók műveinek kiadását.

– A Magyar Élet Könyvkiadó mind itthon, mind külföldön a magyar ajkúak megmaradását szolgálta – fogalmazott a pedagógus. Püski Sándor 1966-ig próbálta kiadóját fenntartani Magyarországon, majd 1970-ben nyitotta azt meg az Egyesült Államokban, 1990-ben pedig hazatelepült.

A Püski családból többen is jelen voltak a programon, köztük a legendás személyiség két fia, Püski István és Püski László. Püski István elmondta, édesapjának egész életében egy ügye volt, a magyarság ügye.

– Azt soha sehol nem hagyta el, sem Amerikában, sem sehol. Ez a legfontosabb üzenet tőle, nekünk. Ezért is folytatjuk, amit elkezdett, amit átadott a számunkra – fogalmazott. Az alkotást Boros Péter szobrászművész készítette.