A történet Mátraszentannán játszódik egy Eger melletti, békés faluban, 1942-ben. Itt él a Tót család, egy tűzoltó parancsnok a feleségével és a gyermekével, fiuk, Gyula a fronton harcol. Levelet küld szeretteinek, amelyben közli, hogy meghívta a parancsnokát, Varró őrnagyot, hogy töltse a családjánál kéthetes betegszabadságát. A család megpróbál mindent megtenni, hogy az őrnagy (Czitor Attila) jól érezze magát náluk, bízva abban, hogy így a fiuk sorsa is jobbra fordul. Tege Antal elmondta: az őrmester az elnyomó hatalom, aki a családot különböző dolgokra ráveszi és emberi mivoltukban alázza meg őket.

– Elnyomó hatalom az én értelmezésemben csak akkor működhet, ha a nép, a társadalom is alkalmas erre, ha nem lázadnak – fogalmazott a rendező. Hozzátette: a történetből hamar kiderül a néző számára, hogy a fiú sajnos meghal. A család viszont ezt nem tudja, így azt sem, hogy teljesen értelmetlen a hódolás az őrnagynak. Tege Antal a díszletről is mesélt: – A színpad padlóján egy korabeli térkép látható. Elkerülhetetlen, hogy a néző felfedezze rajta Mariupolt és azokat a helyeket, ahol ma is komoly háború zajlik. Erre azonban több konkrét utalást nem szerettem volna tenni. A fő üzenet az, hogy semmilyen gazdasági, politikai konfliktus megoldása nem lehet a háború – fogalmazott Tege Antal.

A rendező 1942-es filmhíradós videókat is beletett a darabba, amivel a propaganda működését szeretné bemutatni. Riportok is szerepelnek a darabban, amiket a frontról hazatérő emberekkel készítettek évtizedekkel a háború után. Ezekből derül ki, hogy valójában akkor és ott mi is történt. Tege Antal elmondta: minden történelmi eseménnyel kapcsolatban – akár a jelenlegi háborúval kapcsolatban is – csak később tudjuk meg a teljes igazságot.

Az Őrnagy ikonikus szerepét Czitor Attila játssza. A színművész elmondta, hogy emberfeletti energiákat kell megmozgatnia ehhez a szerephez, lelkileg és testileg is. – Az őrnagy személyiségében egyfajta fejlődés figyelhető meg, de mégsem gyógykezelésre jön a családhoz, így teljesen nem tud meggyógyulni, és előbb-utóbb újra előjönnek a rossz beidegződései. Így sodorja a családot egy tűrhetetlen állapotba. Ezek vicces helyzetek, de ami valójában történik velük, az a megalázás. Ennek a furcsa, hidegrázós kettőssége jelenik meg a darabban – fogalmazott.

Tót Lajos tűzoltóparancsnokot Katkó Ferenc, feleségét, Mariskát Fehér Tímea, leányát, Ágikát Földesi Ágnes Villő alakítja. A további szerepekben Gerner Csaba, Koleszár Bazil Péter, Lénárt László, Balázsi Róbert, Lehoczki Orsolya és Szabó Zoltán tűnnek majd fel a színpadon. A darab október 14-től látható a Sík Ferenc Kamaraszínházban.