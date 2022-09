Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, a rendezvényt immár negyedik alkalommal tartotta meg az önkormányzat, a Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola, valamint a Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület.

A programkavalkád jótékonykodással, véradással kezdődött, majd a tájvédelemről, hazai kunhalmokról szóló, szabadon látogatható, kulturális, szakmai előadás-sorozattal folytatódott. Kétegyháza is csatlakozott az európai mobilitási héthez és az autómentes naphoz: a helyiek közös kerékpározással hívták fel a figyelmet a fenntarthatóságra és a környezet megóvására. A biciklisek a Fő térről indultak, mielőtt ide visszatértek, érintették a Bocskai, Batthyány, Gyulai, Toldi, Márki, Szent Imre utcákat. A mozgásra fontosságára hívta fel a figyelmet a közös aerobic is, majd ebéd után gólyalábas bemutató, színházi műsor, koncertzene, néptánc, vásár várta a kikapcsolódni vágyókat. Kihirdették a rajzverseny eredményit, a legkisebbeknek pedig ugrálóvárral, körhintával, arcfestéssel is kedveskedtek.