Az Estöri Kreatív Történelmi Verseny idén a magyar–török küzdelemről, a kultúrák találkozásáról és együttéléséről szólt. Az andrássys diákok több fordulóban álltak helyt, mielőtt bekerültek a legjobb tizenkét gárda közé, a nemrég a fővárosban rendezett döntőbe. Elmondták, az 1526 és 1699 közötti csaknem két évszázadot tanulmányozták át. A szakirodalmat felosztották egymás között, a feladatok megoldását azonban igazi csapatként, közösen oldották meg.

Az egyes fordulókban például török szultánokat ismertek fel képek alapján, összekevert betűkből török jövevényszavak után kutattak – például a kávé is ilyen –, illetve egyes vallási irányzatokat kapcsoltak össze egyes állításokkal. Kalendáriumot is írtak, mégpedig a Zrínyi Miklós hadjáratáról ismert 1664-es évről, amelyet egy kreatív képpel tarkítottak: egy kártyavetőt ábrázoltak, aki megjósolta, hogy alig több mint két évtized múlva, 1686-ban Buda várát visszaveszik a töröktől.

Gyulát középpontba állítva egy másfél perces videót és egy hétperces prezentációt szintén készítettek. Azt ismertették, hogy milyen volt az élet akkoriban Gyulán, hogy mik voltak a vár ostromának előzményei és következményei. Egy időutazásos történetet találtak ki, hogy egy katona véletlenül a jövőbe kerül – az az utolsó emléke, hogy rádől egy palánkfal –, és elmeséli, hogy miket élt át.

A döntőre készítettek egy Instagram-oldalt egy kitalált figurának, és egy izgalmas történetet is kiötlöttek a számára. Kőszegi Albert néven egy törökellenes Habsburg-párti főurat álmodtak meg, akit családi dilemmák elé állítottak: lánya, a katolikus Anna ugyanis egy erdélyi, unitárius nemeshez, Zsigmondhoz készült férjhez menni.

A szerelem végül legyőzte a vallási problémákat, a férfi ugyanis a nő kedvéért áttért a katolikus hitre. A fináléban emellett vitapárbajra, duellumra hívtak egy másik csapatot, valamint villámkérdésekre adtak válaszokat.

A tizedikes, a történelmet emelt óraszámban tanuló fiatalok elmondták, több szempontból is izgalmas számukra a történelemnek ezen korszaka. Tetszenek nekik a várháborúk, érdekes az is, hogy Erdély ekkor milyen meghatározó szerepet töltött be, illetve az ugyancsak különleges, hogy milyen törekvések voltak a három részre szakadt ország egyesítésére, és hogy ezek miért nem működtek. A történelemben pedig azt szeretik, hogy összefüggéseket fedezhetnek fel.

Az Estöri verseny azért volt számukra nem mindennapi, mert nem csak a tudás számított, a kreativitásukat ugyancsak­ megcsillogtathatták, szárnyalhatott a képzelőerejük. Erre példa, hogy az Instagram-oldalt egy általuk kitalált karakternek készítették­ el. Emellett használhatták a technika vívmányait, mivel videót­ forgattak. És az sem mellékes­, hogy új embereket ismerhettek meg a fináléban, többek között határon túli fiatalokkal is találkozhattak.

A legjobb különdíjasként zártak

A csapatot – a súlyos betegségben nemrég elhunyt – Barát Tünde kezdte felkészíteni a versenyre, majd a fináléra már Horváth Csaba vitte a triót, aki szerint büszkék lehetnek a diákok a teljesítményükre, hogy ilyen történések után a legjobb különdíjasokként zártak.

Szabó László igazgató kiemelte, minden évben bejutnak az andrássysok a döntőbe az Estöri versenyen, amelyen fontos a kreativitás, a csapatban gondolkodás. Hangsúlyozta: a mostani eredmény viszi az Andrássy és az intézményben folyó történelemoktatás jó hírét.