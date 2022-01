Ősszel pedig jöttek az újabb próbák és előadások. Utóbbiakról kifejtette, újdonságként mutatták be tavasszal a Bűvös tojás című zenés mesejátékot és a Sors bolondjai című vígjátékot, nyáron a Twist Olivér musicalt, ősszel pedig meg tudták tartani az Örökség című szlovák vígjáték ősbemutatóját, és a Furcsa pár vígjátékot hatalmas sikerrel. Hozzátette, még a két ünnep között is kínáltak programokat, három napon keresztül zenés kabarét játszottak, szintén telt házzal. Továbbá most először szilveszter napján is játszottak, így együtt búcsúztatták az évet a közönséggel. De volt számos oktató jellegű programjuk is, jó együttműködést folytattak a helyi iskolákkal, és a budapesti szlovák iskolában is jártak.