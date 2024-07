Brutális módon végzett saját csecsemőjével egy magyar férfi.

Elhunyt Fábián István, sportújságíró, a Békés Megyei Hírlap nyugalmazott munkatársa. 1946-ban született Sarkadon, de gyermekéveit Gyulán töltötte.

Összeveszett egymással egy nő és egy férfi vasárnap reggel Eleken. A rendőrségen elmondták, hogy a vita hevében az asszony késsel megszúrta a férfit, aki súlyosan megsérült.

Nyaraink melegedtek a leginkább az elmúlt 50 év alatt, mely a hazai hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának a növekedését is eredményezte – áll a masfelfok.hu szakportál friss elemzésében. Számításaik szerint a század végére a Délkelet-Alföldön elérheti a hőstressz a 45 °C-ot is, amely azt jelenti, hogy több évben is előfordulhat majd egy-egy napon életveszélyes állapot.

Csaknem háromszáz sértettet csapott be az interneten a dunaújvárosi férfi. A férfi az átutalások után sem küldte el a megadott határidőig az árucikkeket, s a vételárakat nem fizette vissza, sőt, elérhetetlenné vált.

Egy fagyasztott termékekkel kereskedő társaságot ellenőriztek a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai. A szemfüles revizoroknak azért lett gyanús a cég, mert annak ellenére, hogy bizományosként forgalmazta a termékeket, a bevallott értékesítése jóval kevesebb volt, mint a beszerzése.

Júliustól felgyorsul a kórházakban hagyott újszülöttek örökbefogadási eljárása – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A felhasználók, vállalkozások és szervezetek kiberbiztonságát fenyegető veszélyek mindennapos jelenségek. A hálózatot, az adatokat és az eszközt egyaránt érintő támadások előfordulása folyamatosan növekszik. Számos formában, például rosszindulatú szoftverek vagy adathalászat képében jelentkezhetnek, amelyeket a felhasználók sokszor nem vagy túl későn vesznek észre.