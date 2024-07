Elemzés 1 órája

Jöhetnek az életveszélyesen hőstresszes napok a Dél-Alföldön

Nyaraink melegedtek a leginkább az elmúlt 50 év alatt, mely a hazai hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának a növekedését is eredményezte – áll a masfelfok.hu szakportál friss elemzésében. Számításaik szerint a század végére a Délkelet-Alföldön elérheti a hőstressz a 45 °C-ot is, amely azt jelenti, hogy több évben is előfordulhat majd egy-egy napon életveszélyes állapot.

Beol.hu Beol.hu

Harmadfokú hőségriasztás él péntek éjfélig, az előrejelzések szerint megközelítjük, pénteken át is léphetjük a 40 fokot. Új kifejezéssel kell megismerkednünk, ez pedig a hőstressz. A nagy hőstresszt nem könnyű elviselni, az idősek különösen veszélyeztetettek. Fotó: Illusztráció/Shutterstock Nyaraink melegedtek a leginkább az elmúlt 50 év alatt, mely a hazai hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának a növekedését is eredményezte. Az ebből adódó jelentős hőstressz-terhelésért statisztikailag is kimutathatóan az emberi tevékenység a felelős. A hőstressz az egyik legnagyobb kihívása az éghajlatváltozásnak, mert az emberi szervezetet közvetlenül és rövidtávon érinti, valamint nagyon szoros kapcsolatban áll a többlethalálozással – szögezték le a masfelfok.hu elemzésében. A hőség érzékelését jellemző egyik komplex indikátor értéke általában 12 és 16 óra között maximális, míg hajnalban minimális. Mivel az emberi test nagyjából 37 °C-os, ezért az afeletti hőmérsékletet nehezen viseli. Kellemes a hőérzet, ha az index értéke 26 °C alatti, míg 26-32 °C között közepes hőstresszről, 32-38 °C között nagy hőstresszről beszélhetünk. A 46 °C feletti tartomány már életveszélyes, de ilyen hazánkban egyelőre még nem fordult elő. Szinte minden nyáron várható extrém nap Mint írták, az is szembetűnő, hogy egyre gyakrabban, szinte minden nyáron számolnunk kell extrém nappal, míg azok intenzitása és az országban érintett terület nagysága is nőnek. A legnagyobb, több napon át tartó, 40 °C feletti hőstresszt a legmelegebb napunk környékén élhettük át 2007-ben. Ezen a napon a maximumhőmérséklet az ország kb. egyötödén 40 °C felett volt (az abszolút rekord 41,9 °C), de a hőérzet ugyanitt 43-44 °C körülinek adódott már, ami már közel van az életveszélyes kategóriához. Életveszélyesen hőstresszes napok előtt az Alföld Az elmúlt 20 év nyarain (pontosabban május és szeptember között) átlagosan 40 °C körüli legmagasabb hőstresszre számíthattunk. Ez a Duna vonalában és az Alföld déli részén efeletti volt, míg a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein természetesen 38 °C alatti. A jövőben azonban ez változni fog, ugyanis ahogy telnek az évtizedek (20 évet tekintve éghajlati egységnek), a jelenlegi kibocsátási trendek folytatódásával egyre növekvő éves maximális értékekre számíthatunk majd. Olyannyira, hogy a század végére a Délkelet-Alföldön elérheti a 45 °C-ot is, amely azt jelenti, hogy több évben is előfordulhat majd egy-egy napon életveszélyes hőstressz.

Nem könnyű elviselni A nagy hőstresszt nem könnyű elviselni, különösen a nagyobb városokban, mert itt az éjszakák sem tudnak lehűlni a városi hősziget hatás következtében, és főleg a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők, az idősebbek és a gyerekek szervezete veszélyeztetett a nyári hőség idején.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!