Sajtóértesülések szerint a franciaországi városban szombaton este fél tízkor egy „ észak-afrikai fiatal” késsel támadt a metróban egy hatvanas éveiben járó férfira, akit életveszélyesen megsebesített.

Bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat az Orosházi Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 21 éves büntetlen előéletű pusztaföldvári férfi ellen, akinek a kutyái súlyosan megsebesítettek egy idős férfit.

Elképesztő videót tett közzé a tűzoltóság arról, amint egy kutya véletlenül bekapcsolja a sütőt és ettől lángra kap a ház Colorado Springsben.

A nyári melegben a legkisebb szikra, vagy hőforrás is hatalmas területtüzek kialakulásához vezethet. Ezek elkerülése érdekében be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat, amelyekről Várszegi György árult el részleteket. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról is beszélt, mit jelent pontosan a tűzgyújtási tilalom, milyen feltételek mellett szabad szalonnát sütni, grillezni.

A békéscsabai vasútállomáson mától, a buszpályaudvaron holnaptól ingyenes vizet osztanak a nagy hőségre tekintettel.

Újságíróknak tartottak tárlatvezetést a nemzeti összetartozás napján átadott geszti Tisza-kastélyban: az újságírókat ezúttal Lázár János építési és közlekedési miniszter kalauzolta. Mint elhangzott, a Tiszák történetén keresztül jobban megérthetjük magát az országot is, nemcsak a múltat, hanem a sajátos adottságokat, és az abból következő lehetőségeket is.

Közlekedési tükröt helyeztek ki Békéscsabán a Berzsenyi és a Bajza utca kereszteződésébe – ismertette Szarvas Péter polgármester.

A Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza fővonalon előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán.

Kopjafák állítanak majd emléket a román megszállás idején Csárdaszálláson kivégzett vöröskatonáknak és fémmunkásoknak. Ladó Balázs helytörténész mesélt a részletekről, a román megszállás csárdaszállási eseményeiről.