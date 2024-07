Korábban beszámoltunk arról a csárdaszállási emlékülésről, amelyen a résztvevők Magyarország román megszállására emlékeztek, illetve az egykori köröstarcsai tanyákon (a mai Csárdaszállás közigazgatási területe) kivégzett katonák előtt tisztelegtek.

Román megszállás: az archív képen román katonák Budapest utcáin, 1919 augusztusában. /Forrás: Feol.hu/

Ladó Balázs helytörténész újra felelevenítette: a demoralizált, szétesett Vörös hadsereg 6. hadosztályának három tagját a románok az egykori Miklovicz-tanyán (ma csárdaszállási Petőfi utca) verték agyon puskatussal. Jeltelen nyughelyük egy Kossuth utcai magánház portáján található. Hangsúlyozta, a sírok szakszerű feltárása és az áldozatok újratemetése várhatóan a jövő évben lesz, az erről szóló hivatalos határozatot már megkapta a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóságától.

Román megszállás: két újpesti munkást is meggyilkoltak

– Ugyanazon a napon, 1919. április 27-én gyilkolták meg Viszler Gyulát és Pollák Imrét, a két újpesti vas- és fémmunkást is a mai Csárdaszállás területén. Az ő nevük már szerepel a halotti anyakönyvekben, de nyughelyükről, kivégzésük pontos körülményeiről sajnos semmit sem tudunk – tette hozzá Ladó Balázs, aki már az ülés végén felvetette, hogy az áldozatoknak emlékhelyet lehetne kialakítani. A közelmúltban megkereste Nagy Zsoltnét, Csárdaszállás polgármesterét, valamint a helyi képviselő-testületet, hogy jelöljenek ki egy helyet a településen, ami méltó a két újpesti áldozat emlékének is.

Két kopjafát helyeznek el a köztemetőben

– A polgármester a köztemető mellett döntött, ahol két kopjafát fogunk elhelyezni. Elkészítését Szelekovszky László újkígyósi fafaragó vállalta el; a költségeket közadakozásból fedezzük. Az ünnepélyes avatásra várhatóan október végén, november elején kerülhet sor – sorolta a helytörténész, aki felvette a kapcsolatot a budapesti Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény múzeumvezetőjével is.

Kutatnak a leszármazók után

– Örömmel fogadták a megkeresésem, már el is kezdték gyűjteni Viszler Gyuláról és Pollák Imréről az információkat, sőt, kutatnak az esetleges leszármazók után. Jártam az újpesti önkormányzatnál is, ott szintén támogatják az elképzeléseimet, hozzájárulnának az anyagiakhoz is, nyáron beterjesztik a kérést a képviselőtestület elé. A cél az, hogy méltó emlékhelyre kerüljön a két faragott kopjafa, a melléjük tervezett információs tábla és a pad is – tette hozzá Ladó Balázs.