Watch 4 Pro: exkluzív, űrkutatás ihlette dizájn

Az e-SIM képes Huawei WATCH 4 sorozata épp egy éve jelent meg, amely most különleges, az űrkutatás-ihlette kiadással bővült. Az e-SIM képes WATCH 4 Pro Space Edition esztétikáját az űrhajókban is használt Laval-fúvóka ihlette. Az okosóra emellett űrhajós-minőségű DLC-titánból készült, amely strapabíró, mégis könnyű anyag. A napi felhasználásból és sportolásból eredő kopásokkal szemben az anyaghasználat mellett a domború zafír üveg kijelzőborítás, IP 68-as por- és vízállósági tanúsítvány, 5 ATM-es besorolású vízállóság teszi ellenállóvá. Utóbbinak köszönhetően pedig akár 30 méteres mélységig szabadtüdős merülésre is alkalmas az eszköz. Az okosóra a korábbi modellnél precízebb egészségfigyelést biztosít, és alvási légzésfigyeléssel bővült.

Watch GT 4 Green Edition: a tavasz és a francia elegancia jegyében

A GT 4 sorozat hatalmas népszerűségre tett szert, 2023. szeptemberi bevezetése óta világszerte 5 millió darabot szállítottak belőle. A GT 4 okosóra 41 mm-es kínálata most új színváltozattal, a Green Editionnel bővül, amelyet a tavasz és a francia elegancia inspirált. Az óra a sportosan elegáns esztétikán túl a GT 4 modellből ismert személyre szabott sport- és egészségmenedzsment-élményt kínál. A Huawei Egészség app Maradjon Fit! kalóriamenedzsment funkciója 50 ország étkezési kalóriáit tartalmazó globális adatbázisával frissült.