Komoly kihívást jelent és feladatot ad az illegális hulladéklerakás – ismertette dr. Katona Csaba, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának vezetője. Igyekeznek felderíteni és felszámolni az elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladékokat. Tavaly a HulladékRadar applikáción keresztül 249, valamint egyéb módon 128 bejelentést kaptak, majd vizsgáltak ki. Az ügyfelek az előző évben 7,3 millió kilogrammnyi hulladékot vittek el, míg a hatóság közel 2 millió kilogrammnyit szállíttatott el – ez összesen 10 ezer tonnát jelent.

A kormányhivatal főosztályvezetője, dr. Katona Csaba beszélt Békés vármegye környezetvédelmi helyzetéről, a hulladékkal kapcsolatos kérdésekről a vármegyei közgyűlés ülésén Fotó: Licska Balázs

A szemétszállítással kapcsolatos újdonságokról, aktualitásokról is beszélt a vármegyei közgyűlés ülésén dr. Katona Csaba. Elmondta, hogy a békéscsabai hulladékkezelő 7-8 évre elegendő kapacitással rendelkezik, míg a gyomaendrődi létesítmény jelenleg nincs kellően kihasználva.

Békéscsabán is megnyílt a hulladékudvar

Békés vármegye településein összesen 231 szelektív sziget található: ide gyűjthető a papír, a műanyag és a fém, az üveg. Az elmúlt években ezek száma visszaesett, tekintettel a sárga kukák, a házhoz menő gyűjtés bevezetésére. Tíz településen üzemel hulladékudvar – Mezőhegyestől Gyulán át Dévaványáig –, és nagy előrelépést jelentett, hogy év elején megnyílt Békéscsabán is ez a lehetőség. Hangsúlyozta, hogy megszűnt a területi elv, azaz lakcímkártya bemutatásával bármelyik hulladékudvart igénybe lehet venni, nem csak az adott településhez tartozót.

A főosztályvezető elmondta, hogy komposztáló telepek ugyancsak működnek szerte a vármegyében – Gyomaendrődön, Békéscsabán, Dévaványán és Orosházán –, és Okányban most van folyamatban egy újabb létesítmény kialakítása. A vármegyei grémium elé került előterjesztésben is hangsúlyozta, hogy nemcsak zöldhulladékot, hanem akár állati mellékterméket is lehet komposztálni. Megjegyezte viszont, hogy a komposzt minősége sokszor nem felel meg a kereskedelmi forgalomba hozatal feltételeinek.

Hozzátette, hogy három Békés vármegyei városban, Békéscsabán, Békésen és Gyulán, a társasházas körzetekben elindult a konyhai bio-, azaz zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtése, és hogy kedvezőek a tapasztalatok. A lényeg, hogy a családok kapnak egy ötliteres edényzetet, annak tartalmát a lépcsőházak számára biztosított 120 literes kukába üríthetik.