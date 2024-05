Cikksorozatban foglalkozik a Mandiner a 2022 végén a Demokratikus Koalíció (DK) eligazításán résztvevő, ma a Magyar Péter nevével fémjelzett Tisza Párt szekerét toló Strausz Róberttel. Mint megírták, a gyulai férfi a világhírű zeneszerző, Johann Strauss leszármazottjának tekinti magát, illetve egy 1999. december 5-én megjelent lapban ő maga ismerte el, hogy betört a gyulai könyvtárba és művelődési házba, mivel nem hirdették meg a koncertjeit.

Ezer forintosok hamisítása miatt állt bíróság előtt a sarkadi trió. Illusztráció/Shutterstock

Lebukott a pénzhamisító trió

A Békés Megyei Hírlap 2005-ös, a Szegedi Ítélőtábla jogerős ítéletét ismertető írása szerint ő volt az elsőrendű vádlott a pénzhamisítási ügyben.

„Tavaly az elsőrendű vádlott vásárolt egy számítógépet és egy színes nyomtatóként is használható szkennert. A szkenner próbálgatása közben bankjegyekről is másolatot készített. Ezek közül az ezer forintosról gyártottat találta a legjobbnak, s úgy döntött, hogy azokból többet is nyomtat, majd a hamis pénzt forgalomba hozva valódi pénzhez jut. Legalább 40 hamisítványt készített, majd a szolnoki és szegedi piacokon vásárolt a hamis bankókkal” – írtuk 2005-ben. A cikkből kiderül, hogy az elsőrendű vádlott elkészített 160 darab hamis ezrest, s azokat két társának eljuttatta. A másodrendű vádlott ismét felkereste lakásán az elsőrendű vádlottat, és a harmadrendű vádlott kérésére 2 millió forint névértékben rendelt meg hamis ezreseket. Ekkor lépett közbe a rendőrség, és bukott le a sarkadi pénzhamisító trió.

Az elsőrendű vádlott, Strausz Róbert 8 hónap, fogházban letöltendő szabadságvesztést büntetést kapott.

Kb negyed évszázada buli volt hogy középiskolások pénzeket másolgattak. Én is kipróbáltam, 6 darabot lemásoltam és ez lett belőle

– fogalmazott a történtekkel kapcsolatban Strausz nemrég a Facebookon egy, a Mandinerhez eljuttatott képernyőfotó szerint. Strausz a posztjában továbbá azt állította, első fokon felmentették, másodfokon elítélték, aztán perújítással felmentették, ám utóbbi nyomát nem találták a lap munkatársai

,,Soha nem követtem el bűncselekményt”

A Mandiner megkereste Strausz Róbertet, hogy megismerje állítólagos felmentésének pontos körülményeit. Strausz írásban ezt válaszolta a portálnak: „Soha nem követtem el bűncselekményt, soha nem szerepeltem a bűntettesek nyilvántartásában, és soha nem törtem be sehova.” Továbbá válaszlevelében azt is írta, hogy DK-aktivista sem volt soha és Magyar Péternek sem volt nagyobb segítője az országjárása során, mint bárki más az országban. Azt is leírta, hogy nincsenek politikusi céljai.

Visszalépett a jelöltségtől

Strausz Róbert a Magyarországi Régiókért Egyesület (Marég) gyulai jelöltjeként szerepelt a június 9-ei önkormányzati választáson a szervezet kompenzációs listáján. Ez azért érdekes, mert a Marég elsőre civilnek tűnik, de – a Mandiner információi szerint – közel sem független a Magyar Péter alelnökölte Tisztelet és Szabadság Párttól (Tisza Párt). Strausz a Mandinernek telefonon azt mondta, visszalépett a jelöltségtől, ezt a valasztas.hu oldal adatai is tükrözik, törölték az indulását.