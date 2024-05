Ami az utóbbi napokban már várható volt, Sanyi, a csabaiak közkakasa – aki miatt az országból is sokan zarándokoltak el a városba – hétfőn délután örökre elaludt. Mégpedig a békéscsabai Fekete-tanyán, a résztulajdonos, Fekete Vanda ölében. Sanyi, az egykoron büszke, jó kinézetű kakas a végén már alig nyomott egy kilót, a taraja nagyon fakó volt, nem is evett, nem is ivott.