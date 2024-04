Segítséget nyújtanak 1 órája

Vöröskereszt: mindenki számíthat rájuk a jövőben is Békésben

Nehéz kihívások elé állította a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetét 2023-ban is a Covid-járvány utáni kialakult időszak. A 2022. február 24-én elkezdődött ukrán-orosz háború szintén nem várt nehézséget jelentett. A segélyezés mellett a véradások szervezése is a tervezettek szerint zajlott, és a rászorulóknak is nagyon sok adományt gyűjtöttek. Többek között ez is kiderült a Vöröskereszt hétfői, Békés vármegyei közgyűlésén Békéscsabán, a Bajza utcai székházukban.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Dr. Párducz László, a Békés Vármegyei Vöröskereszt elnöke köszöntötte hétfőn a tavalyi évet értékelő, és az idei évet is meghatározó közgyűlésen a megjelenteket. Ezt követően Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója és Kiss Rozália gazdasági vezető értékelte a múlt évet szervezeti és gazdasági szempontból egyaránt. Vöröskereszt taggyűlés

Fotó: Bencsik Ádám Vöröskereszt: továbbra is segítik az ukrán menekülteket – Az ukrán menekültek ellátása szervezetünknek továbbra is többletfeladatot jelentett – emelte ki Tóth Zoltánné. – Részükre hetente magyar nyelvtanfolyamot, zenés tornát és integrációs programokat szerveztünk, és segélyezésük folytatódott a vármegye egész részén. Összefoglalójában az igazgató kiemelte, Gyomaendrődön, Szeghalmon és Mezőkovácsházáról egy üzletláncnak üzleteiben a többszöri élelmiszer-mentési tevékenységükkel továbbra is jelen vannak. Ami még ennél is lényegesebb, a véradások az ütemezések szerint, megfelelően zajlottak le. – Tavaly 929 alkalommal szerveztünk véradást, ez nyolccal több, mint 2022-ben, így csaknem 300-zal több véradó jelent meg. Az Országos Vérellátó Szolgálat békéscsabai véradó-állomásán heti öt alkalommal, Gyulán és Orosházán heti két alkalommal tartunk véradásokat – ecsetelte Tóth Zoltánné. – Májusban átadtuk a kitüntetéseket a vöröskeresztes önkénteseinknek, majd ezután, novemberben a legtöbbször karjukat nyújtó önkénteseknek is. Már négy humanitárius település van Békésben A szervezeti élettel kapcsolatban Tóth Zoltánné elmondta, Békésben a vármegyei szervezetnek 2023-ban 108 alapszervezete és 7454 tagja volt. – Önkénteseink tevékenysége kiterjed valamennyi vöröskeresztes alapfeladatra – hangsúlyozta a vármegyei igazgató. – Nagy feladatot vállaltak a véradások szervezésében, ami minden évben egyre nehezebb. Az új feladatként belépő élelmiszer-mentésben is aktívan részt vettek. Ifjúsági önkénteseink főleg a versenyek szervezésében, lebonyolításában és hősképző programjainkon voltak jelen. A további elismerésekről is szólt Tóth Zoltánné. A Humanitárius település kitüntető cím viselésével (a település tábla alatt) már négy település büszkélkedhet: Telekgerendás, Mezőkovácsháza, Nagyszénás, Kardos. 2023-ban Békés vármegyéből második alkalommal pályázott Gerendás a díjra, és kapta meg a „Humanitárius Település” feliratú márványtáblát. Békés város első alkalommal pályázott, és részesült az elismerő oklevélben. – Együttműködési megállapodásunk a Békés Vármegyei Kormányhivatallal – amit 2018-ban kötöttünk egymás munkájának segítésére – tovább folytatódott, és több alkalommal végeztek szűréseket a véradásainkon – mondta Tóth Zoltánné. Fotó: Bencsik Ádám Újra megszervezték a csecsemőgondozási versenyt Az egészségnevelési, egészségvédelmi programok által is több ezer embert értek el. Megrendezték Gyulán a „Hídi séta” – Összefogás az egészségért, séta a mellrák ellen rendezvényt. A résztvevők előadást hallhattak a helyes táplálkozásról, az egészségvédelemről, a mellrák megelőzéséről. A vármegyei szervezet újra megszervezte a csecsemőgondozási versenyt. Az országos megmérettetésen mindkét kategóriában (gyermek és ifjúsági) indultak Békés vármegyei versenyzők, és szép eredményeket értek el. Tóth Zoltánné kitért arra, elsősegélynyújtó tevékenységük egyik központi feladata továbbra is a közúti elsősegélynyújtó vizsgáztatás. Ennek során a múlt évben 2951-en jelentek meg, és túlnyomó részük sikeres vizsgát tett.

