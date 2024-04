Ó, de régen láttam ezeket a festményeket! Mennyire egyedi Tibor stílusa – suttogták egymást között az orosházi képtárba érkező látogatók pénteken délután.

Feldmann Tibor felesége a résztvevőknek elmondta, ezt a tárlatot négy éve, férje halálának a 25. évfordulóján szerette volna megrendezni. Ám a vírushelyzet ezt nem tette lehetővé.

Nagyon sok régi ismerős, barát eljött az Orosházi Városi Képtárba

– Most érkezett el az idő, hogy Tibor képeit ismét láthassa a nagyközönség – mondta a megnyitón Marika, hangjában meghatottsággal. Utólag elárulta, nagyon megérintette az a szeretet, az az őszinte érdeklődés, amit a kiállításra érkezők részéről tapasztalt. Ő jelentette be ezen a jeles eseményen, hogy Feldmann Tibor festményei mostantól a város kulturális és képzőművészeti értékeit gyarapítják, Orosházának adományozza a tárlaton látható festményeket.

– Azt mondják, csak az hal meg, akit elfelejtenek. Én így kívánok gondoskodni arról, hogy férjemet, Feldmann Tibort ne feledjék – tette hozzá F. Varga Mária.

Gonda Géza a hetvenes években szövődött ismeretségüket, barátságukat elevenítette fel több, személyes emlékkel, élménnyel. Felidézett lengyelországi és hazai történeteket. 1981 különös kapcsolódási pont lett kettőjük életében.

Gonda Géza méltatta a festőt és megnyitotta az emlékkiállítást

– Az igazi munkakapcsolat Feldmann Tiborral és az Orosházi Fiatal Festők Csoportjával ekkor kezdődött – sorolta a mérföldköveket a barát. Megidézte azt az 50 évet, amit rövid élete során megteremtett a művészet, a festészet területén a festő. – Az 50. születésnapjára rendezett kiállításon már nem lehetett jelen. Mégis jelen volt: a képeivel, amelyekből sugárzott az a festészeti tudás, amivel Tibor rendelkezett. Mondta is sokszor: érzi magában ezt a különleges erőt, képességet.

Gonda Géza arról is mesélt, miként bontakozott ki a gyermeki vágyból az a festői tudás, ami halhatatlanná tette Feldmann Tibort. Megemlékezett az akkori tehetségeket felfedező Kerti Károlyról is, akinek az volt a célja Orosházán, hogy a rajzolni tudó, elkötelezett fiataloknak utat mutasson.

– Feldmann Tibor alkotó korszakának elején olajjal és temperával festett, később kipróbálta a tus- és szénrajzokat, s készültek pasztell képek is. Igazi kihívásnak az akvarellt tartotta. Képeivel rendszeresen ott volt az országos akvarell biennálékon. A hazai kiállítások mellett eljutott Csehszlovákiába, Finnországba, Hollandiába, Japánba, Spanyolországba. Festett, állandóan fejlesztette magát, tanított, de ismertük művészeti szervezőként is. Tibor a művészeti műhelyeknek, alkotótáboroknak volt állandó résztvevője. Alkotásai magas szinten gazdagítják a magyar festészetet. Képei itt ragyognak előttünk. Ezek az alkotások Feldmanné Varga Mária festőművész adományaként az Orosházi Városi Képtár tulajdonába kerülnek – jelentette be a látogatóknak Gonda Géza, majd megnyitotta a kiállítást.