Látványos előadás volt, a színpadkép, a díszlet az első perctől kezdve lenyűgözött – fogalmazta meg élményeit Lukóczki Panna, a Táncsics gimnázium 11. osztályos tanulója. Osztálytársa, Szűcs Lilla pedig már a következő, hasonló alkalmat tervezi.

A Nemzeti Színház előtt az orosháziak.

Forrás: BMH

- Nekem sokat segített, hogy el tudjam képzelni a történetet. Régebben már olvastam, tanultunk is róla, de nem igazán tudtam eddig közel kerülni hozzá, ezt az előadást viszont élveztem. Már meg is néztem, hogy a Bánk bán is műsoron van. Örülnék, ha azt is megnézhetnénk - fűzte hozzá a diáklány.

A színházi előadást parlamenti látogatás követte méltó zárásaként a budapesti kirándulásnak.