Suhajda Szilárd tavaly március 23-án indult el a világ legmagasabb hegycsúcsára, a Mount Everestre. Ekkor ölelte magához utoljára családját, majd útnak indult, hogy mesterséges oxigén használata nélkül elérje a Himalája hegység legmagasabb pontját, a 8848 méteres Mount Everestet. Május 23-án kezdte a csúcstámadást és május 24-én 8795 méteres magasságról adott magáról utoljára életjelet. Akkor azt gondolta, hogy 3-4 óra múlva a csúcson lesz.

Suhajda Szilárd felesége volt az expedíció kommunikátora

– Nem gondolsz bele, hogy utoljára találkoztok. Nem gondolod ezt annyira komolyan, mert nem lehet félelemben élni onnantól kezdve két hónapig – fogalmazott a Borsonline beszámolója szerint Legindi Tímea, Szilárd felesége az interjúban azzal kapcsolatban, hogy utolsó ölelésükkor belegondolt-e, látják-e még újra a másikat.

Úgy véli, hogy számára annak a ténynek a feldolgozásában, hogy többé nem látja a férjét, nagyon sokat segített az, hogy ő volt az expedíció kommunikátora a mentés és a keresés minden pillanata során. A legnehezebb az volt számára, hogy fiuknak, Somának, hogy mondja el, apa többé nem jön haza. Ehhez szakember segítségét kérte, és mivel Soma, akkor megértette a tragédiát, azóta sem beszélnek otthon Szilárd elvesztéséről.

Ennek ellenére mindennap beszélnek róla.

– Most legutóbb Soma azt kérdezte, hogy apa elérte-e a polcon azt a dobozt. Mondtam, hogy nézzük meg, ha én elérem ő is biztos elérte, mert magasabb volt nálam. Vagy Soma épít valamit legóból és azt mondja, hogy ez apának nagyon tetszene, mert a férjem is szeretett legózni – mesélte Tímea, akinek a legnagyobb félelme, hogy fia emlékei egyszer elhalványulnak az édesapjáról fiatal kora miatt.

Kisfiuk nagyon hasonlít Szilárdra

Elmondta, hogy Soma nagyon sok mindenben hasonlít Szilárdra, akivel nagyon jó volt a kapcsolatuk. Kimondottan élvezték a hétfőket, ugyanis aznap mindig Szilárd hozta és vitte Somát oviba és még közös programokat is csináltak közben.

Szilárd már gyerekkorában is imádott túrázni. Tanári állását is feladta miatta, hogy Angliába utazva keresse meg hobbijának és első útjának költségeit. Feleségével is egy hegymászás közben ismerkedtek meg. Teljes egészében a szenvedélyének élt. És felesége szerint ez az ő igazi hagyatéka: Hagyatéka, hogy kövesd az álmaidat. Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ezeket elérd és ne hagyd magadat ezektől eltávolítani.

Suhajda Szilárdért az egész ország szorított.