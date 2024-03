Nyikora Péterné Szabó Marianna elnök, a projekt vezetője elmondta, a mentorprogram kezdete 2019-re nyúlik vissza, és ekkoriban került hozzájuk a legendás fagylaltos kocsi is, most pedig új lendületet kapott az ötlet.

20240315 Gyula Sérült fiatalok standja fotó Bencsik Ádám Békés Megyei Hírlap

Fotó: Bencsik Ádám

Legendás fagylaltos kocsi is segít

– Akkor célul tűztük ki, hogy megváltozott munkaképességű és enyhén sérült fiatalokat vonjunk be a munkába, a munkaerőpiacra – emelte ki. – A résztvevők már akkor nagy lelkesedéssel végezték a feladatokat, amelyeket rájuk bíztunk, és ekkor vásároltuk meg Bíró bácsi legendás fagylaltos kocsiját, hogy azzal is segítsük a kezdeményezést. A fagyiárusítás több ok miatt nem jöhetett össze, ezért turisztikai mozgóárus kocsivá alakítottuk át, amellyel főtt kukoricát, illetve sült kolbászt árusítanak a fiatalok.

Nyikora Péterné hangsúlyozta, a városban pozitívan fogadták a kezdeményezést, hogy esélyegyenlőségi programokat tudnak megvalósítani.

– A partneri együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a városi programokon a fiatalok árusíthassanak, akik így példát adhatnak társaiknak, illetve részesei lehetnek a munkának – folytatta a gondolatot. – A munkáért az érintettek természetesen fizetést kapnak.

Múlt héten már sikere volt az ötletnek

A program vezetője kitért arra, hogy a projekt megvalósulását segíti egy helyi vállalkozó, aki nélkül az nem is indulhatott volna el.

– Simon Krisztián büféjébe, a Jázmin Buffet-be a fiatalok szívesen jártak át, hamar összebarátkoztak – fogalmazott. – Amikor pedig beszéltünk az együttműködés lehetőségéről, Krisztián felvállalta a nemes ügyet, így vele közösen, a büfé égisze alatt működhet a program. Mentorként Nyikora Péterné mellett Nyikora Péter, Gyulainé Vincze Erzsébet és Szilágyi Gergelyné segíti a projektet.

A programnak köszönhetően pedig Bíró bácsi legendás fagylaltos kocsija is tovább gurul a városban. Múlt pénteken, március 15-én a Körös Motoros Karitatív Egyesület Szezonnyitó Gurulásán a gyulai várnál már debütált is a program, és nagyon sokan vásároltak is a finomságokból.