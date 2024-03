A március 8-ai figyelmesség már hosszú évek óta hagyomány az intézményben; idén a verset, a csokoládét, a kis kezek által ültetett virágot a lányok frissen készített süteménnyel hálálták meg.

A cica csoport a Százszorszép óvodában

Fotó: Kócsi Zsuzsanna

Tárnokné Mátyás Alíz óvodapedagógus elmondta: " Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a nèpi hagyományok mellett a jeles napokat is megünnepeljük. Ilyen jeles alkalom a nőnap is, amikor is a kisfiúk teljes titokban valamilyen kedves kis meglepetèssel kèszülnek a lányoknak. Nagyon jó látni, hogy milyen izgalommal ès szeretettel készítik az ajándékokat, ès hogy a lányoknak ez milyen nagy boldogságot jelent"