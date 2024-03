Nyerges Pálné Farkas Gizella Orosházán született 1924. március 20-án. A nagy családban, ahol hat gyermeket nevelt a Farkas házaspár, ő volt a második.

Miközben az ünnepi dobostortájából kínálta a vendégeit, elmesélte, hogy a kisebb testvéreit szeretettel tanította, így nem volt kérdés, pedagógus lesz. Munkáját tisztelet és megbecsülés övezte, kollégái, tanítványai többnyire Zsuzsának szólították, így ismerik őt sokan.

100. születésnapján dobostortán égtek a gyertyák

Fotó: Csete Ilona

Tanított Gádoroson, Pusztaföldváron is. Az orosházi 2. számú általános iskola pedagógusa volt. 69 éves koráig állt a katedrán. A tanítás mellett aktív közösségi életet élt. Nagyon szerette a gyerekeket. Vezetett irodalmi színpadot, üdültetett, festett, presbiter volt az evangélikus egyháznál.

A 100 évesek bölcsességével árulta el a hosszú élet titkát: – Az ember őrizze meg mindig a jó kedélyét! – adta nekünk útravalóul. Lánya teremti meg számára a biztonságos mindennapokat, vele még kisebb sétákra is vállalkozik, az emeletek se jelentenek számára akadályt. Lánya, fia, menye és unokája is köszöntötte 100 születésnapján. Tesszük ezt mi is olvasóink nevében! Isten éltesse tanárnő!