Takács Péter igazgató elmondta, hogy ez is a farsangi eseménysorozat részét képezte. Korábban, az adventi programkavalkád keretében szintén tartottak sakk szimultánt komoly sikerrel, akkor ugyancsak dr. Kerekes Attila részvételével, aki évtizedek óta űzi hivatását fogorvosként a lakótelepen. Nem titkolta a szándékot, miszerint szeretnének egy sakk klubot indítani a Lencsési Közösségi Ház berkein belül. Szólt arról is, hogy az intézmény februárban közel száz eseménynek ad otthont, ezek közül kiemelte a február 23-ai hagyományos téltemető tűzgyújtást.

Gyerekkorában kezdett sakkozni, édesapja tanította meg, amikor ő nagyjából 8 éves volt – mondta dr. Kerekes Attila. Emlékszik első versenyére, amelyet az Andrássy úti úttörőházban rendeztek 1956-ban, és negyedikesként megnyerte az általános iskolások viadalát. A következő években szintén ő diadalmaskodott, és középiskolásként ugyancsak sikeres volt. 16 évesen kezdett komolyabban foglalkozni a sakkal, több könyvet említett, hogy azok segítségével képezte magát, illetve később edzői is voltak. A legjobb eredményét 18 évesen érte el.

Később csak időszakosan versenyzett, és most Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatójának meghívására vágott bele a szimultánba. Emlékszik, hogy a 70-es években – az immár a Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett sakkozóval – Portisch Lajossal szemben egy szimultánban döntetlent ért el. Úgy véli, a jó sakkozónak szüksége van speciális képességekre is, a szimultán esetében pedig – amikor több asztalnál játszik több ellenféllel – fontos az állóképesség, tudni kell gyorsan átlátni a helyzetet és lépni, illetve lényeges a koncentráció is.