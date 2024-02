A Békés Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt kezdeményezte a letartóztatását annak a több egyházi intézményért felelős gazdasági vezetőnek, aki 6,5 milliárd forintot meghaladó közterhet mulasztott el bevallani és megfizetni. Nem hivatalos információink szerint Iványi Gábor egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gazdasági vezetőjéről van szó.

Elmesélte a legdurvább állatkínzással kapcsolatos történeteit a tatai állatorvos. Az orvos szerint a cicákat rendszeresen nézik céltáblának puszta szórakozásból, rengeteg kutya pedig úgy kerül a rendelőbe, hogy a saját udvarában lövöldöznek rá a szomszédok, akiket zavar a kutyaugatás.

Beláthattak mások lakásába a nálunk is kapható biztonsági kamera tulajdonosai. Múlt pénteken a biztonsági kamerákat gyártó Wyze kameráival bekukkantottak más felhasználók kameráinak felvételeibe.

Békéscsabán a korábbi elbontása után egy vadonatúj hidat építenek az Élővíz-csatorna fölé a József Attila és a Deák utcák között. A fejlesztés fontos elemeként szerdán megérkeztek a hídgerendák a helyszínre, és be is emelték azokat egy óriási daru segítségével. A 15 méter hosszan és 6 méter szélességben újjászülető kishidat várhatóan ősszel vehetik birtokba a járókelők és a biciklisek.

Elárulták Brüsszelben az Európai Unió gazdáit, a zöld megállapodás valójában egy diktátum – többek között erről is beszélt dr. Nagy István agrárminiszter és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke azon a fórumon, amelyet kedden szervezett Biharugrán a NAK, valamint a a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ). Ismertették azt is, miszerint a korábbinál lényegesen több pályázati forrás áll most a magyar mezőgazdaság rendelkezésére.

Szerdán tartották a Munkácsy, a festőfejedelem című musical sajtónyilvános főpróbáját a Békéscsabai Jókai Színházban. A darabot Koltay Gábor Balázs Béla-díjas érdemes művész rendezi, a főbb szerepekben Kocsis Dénessel, Csonka Dórával és Puskás Dániellel találkozhat a közönség. Az előadás tisztelgés a 180 évvel ezelőtt született zseni előtt.

Önálló vállalatba szervezi űr- és technológiai portfólióját a 4iG. A gyártási kapacitás megteremtésével a cégcsoport képes lesz saját fejlesztésű és úttörő technológiák előállítására, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a földmegfigyelési képességek fejlesztéséhez, műholdas összeköttetések megteremtéséhez, illetve a modern hadviselés digitalizációjához, különös tekintettel az EU és NATO tagországok igényeire.

