Kis-Sárrét

Az itt is költő egerészölyvek száma ilyenkor megsokszorozódik, ekkor közelebbi rokonuk, a gatyás ölyv is csatlakozik hozzájuk, ők gyakran szitálva kémlelik a talajfelszínt, zsákmányt remélve. Másik jellemző téli vendég hazánkban a kékes rétihéja, belőlük sokkal többet lehet látni, mint a korábbi évben. A nemzeti park szakemberei egy Mezőgyán határában lévő, régóta ismert éjszakázó helyen a napokban összesen 60 példányt számoltak.

Mint ismertették, a vörös vércsék egy része is nálunk marad, hiszen ilyenkor gazdag táplálékkínálat várja őket. Kisebb testű rokonuk a kis sólyom azonban sokkal ritkábban észlelhető, eddig csak két alkalommal figyelték meg a park munkatársai a madarat. Az itt telelő rétisasok száma folyamatosan nő, már több mint húsz példányt tartanak számon. A vándorsólyom ritkább ragadozómadár hazánkban, legtöbbször a halastavakon és vizes élőhelyeken keresi zsákmányát, emellett a pusztai foltokra is sűrűn ellátogat, a Kis-Sárréten jelenleg két példány van.

Dévaványai-Ecsegi puszták

Ezen a részterületen a parlagi sasok inkább a pusztai, míg a rétisasok inkább a vizek közelében szeretnek vadászni, így őket a Hortobágy-Berettyó folyó mentén és a Dévaványa környéki kubikgödrök környékén láthatjuk leggyakrabban. Ahogy a park arról beszámol, a parlagi sasok nem kizárólag élő zsákmányra vadásznak, dögevők is, ezért a Kenderesszigeti-halastavak lecsapolásánál a haldögökből is szívesen csemegéznek. Vándorsólymok szintén minden évben előfordulnak ezen a területen, főként fenyőrigókra és kisebb testű récékre vadásznak. Idén gazdag a pocokállomány, ami az egerészölyvek és a vörös vércsék számára igen kedvező.

Kékes rétihéja tojó

Fotó: Balla Tihamér

Csanádi puszták

Itt télidőben kékes rétihéják, vörös vércsék, kis sólymok vadásznak a téli táj felett. A kis sólymok villámgyorsan repülnek, így könnyen elejtik az apró énekesmadarakat. A szakemberek idén novemberben figyelték meg őket a Csanádi pusztákon, de mellettük gatyás ölyveket is, ők szintén az északi tájak költőmadarai. Réti és parlagi sasokkal egész évben találkozhatunk, de a tél folyamán főként a táplálékban különösen gazdag területeken jelennek meg csoportosan. Messziről is érkeznek hozzánk madarak, 10-15 sas is megfigyelhető kis területre koncentrálódva.

Kardoskút

A térségben a ragadozó madarak közül legnagyobb mennyiségben vörös vércsék vannak jelen. A Fehér-tavon és környékén a szakemberek rendszeresen megfigyelnek rétisasokat és parlagi sasokat, de sok az egerészölyv is, rövid idő alatt akár 3-7 példány is szem elé kerülhet. Kerecsensólyom és karvaly szintén előfordul a térségben. Előbbi eredetileg ürgékkel és hörcsögökkel táplálkozik, de számuk csökken, így ők is elkezdték vadászni a kis és közepes testű madarakat.

Kígyósi-puszta

Errefelé az egerészölyvek tábora a legnépesebb, de szép számban vannak kékes rétihéják és vörös vércsék is. A Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai megfigyeltek már néhány gatyás ölyvöt is, azonban vándorsólyom még nem tűnt fel a területen.