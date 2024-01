Dr. Görgényi Ernő elmondta, öt éve a választópolgárok döntése értelmében folytathatták a 2010-ben elkezdett közös munkát.

– Alig alakult meg a képviselő-testület, máris olyan eseményeket éltünk át, amelyeket addig tényleg csak filmekben láttunk, vagy regényekben és történelemkönyvek lapjain olvashattunk – tette hozzá a polgármester, aki ennek kapcsán szólt a világjárványról, illetve a szomszédunkban, illetve a Közel-Keleten kitört háborúról.

– A körülöttünk lévő világ tehát megváltozott, a változás tovább zajlik, és nekünk ehhez tudni kell alkalmazkodni. Tovább kell menni előre. Minden nehézség ellenére tavaly is folytatódott városfejlesztési programunk – hangsúlyozta, majd kifejtette, az önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetően 4 milliárd 400 millió forint összegű közcélú beruházást valósítottak meg, ezen felül a Gyulai Várfürdő állami pályázati támogatásból 1 milliárd forintos fejlesztést kezdett el.

Felelevenítette, 2010-ben célul tűzték ki a helyi gazdaság megerősítését.

– Ez időtálló célkitűzés, amely világos követelményeket támaszt. Például azt, hogy a közétkeztetést helyi cég biztosítsa, a lehető legtöbb helyi alapanyag, helyi termék felhasználásával – folytatta a gondolatot. Ennek kapcsán kiemelte, hogy nyertes pályázatnak köszönhetően egy éve új helyszínen, korszerű körülmények között végezheti munkáját a Gyulakonyha Kft. A beruházással kisebb városrehabilitációs eredményt is elértek, hiszen a régi relégyár pusztuló épületét újították fel, elkezdve az épület környezetének rendezését is.

Fontos műemléki épületek újultak meg

Kitért a turisztikai szempontból is fontos műemléki épületek felújítására. Mint mondta, az államtól visszakapott egykori alispáni laknak is éltető funkciót kerestek. Egy gyógyhelyfejlesztési pályázatnak köszönhetően az épületben játszóházat alakítottak ki, így ott a gyulai gyermekek mellett programot kínálhatnak a városba turistaként érkező családok számára is.

Hozzátette, a Százéves-Reinhardt cukrászda Gyula egyik legismertebb és egyik legnépszerűbb turisztikai attrakciója, amit egy turisztikai pályázat támogatásával tudtak tavaly felújítani és korszerűsíteni, a mellette lévő Ladics-házzal együtt, ami ugyancsak egyedülálló érték hazánkban. Nincs még egy 19. századi polgárház, amely teljes eredeti berendezésével együtt, múzeumként látogatható. E pályázat keretében még kerékpárutat is építettek a Nagyváradi úton. A gyulai német nemzetiségi önkormányzattal összefogva, a kormány támogatásával megmentették, felújították a több mint 220 éves lakóházat, a Máriás házat.

Összességében 2010 óta számos ikonikus épület rekonstrukciója valósult meg a városban. A polgármester a teljesség igénye kiemelte, az Almásy-kastélyt, az Erkel Ferenc Emlékházat, a Vigadót, az egykori megyei múzeumi épületet; a mai Kohán Képtárt, a Hétvezér utca 6. szám alatti társasházat, a Stéberl-házat, az alispáni házat, a Máriás házat, a Százéves-Reinhardt cukrászdát, a Ladics-házat. Megemlítette, hogy bár magántőke, elsősorban is Rapport István érdeme, de az önkormányzat is segítette az ikonikus Komló Szálloda rehabilitációját.

Az iparra is kiemelt figyelmet fordítanak

A polgármester kiemelte, 2010-ben megfogalmazták, hogy a gyulai turizmus mellett a gyulai ipart is fejleszteni kell. Ennek kapcsán szólt a gyulai húsipar megmentéséről, a Gyulahús Kft. munkájáról.

– Kisebb-nagyobb üzemek létesültek az elmúlt évtizedben, de a nagy áttörést az Airbus gyulai alkatrészgyárának megépítése jelentette – folytatta a gondolatot, illetve ennek kapcsán külön köszöntötte Olivier Malherbe igazgatót.

Dr. Görgényi Ernő elmondta, gyár átadása után a tavalyi volt Airbus az első teljes termelési éve, amely máris a város legnagyobb adófizetőinek egyikévé vált. A munkavállalók gyulaiak és környékbeliek, akiknek száma folyamatosan emelkedik, már meghaladta a 150-et, ezzel máris a város legnagyobb munkáltatói közé tartozik a cég.

2023. november 29-től 100 százalékban Gyulán készült alkatrészeket építenek be az Airbus helikoptereibe, annak köszönhetően, hogy beindult a termelés a francia Satys Group gyulai üzemében is. A francia vállalat 17 millió eurót, nagyjából 6,5 milliárd forintot invesztált a gyulai felületkezelő üzembe. A hírek szerint az Airbus és a Satys gyulai invesztíciója tavaly Európa legnagyobb légiipari beruházása volt.

Nyomatékosította, a gyulai ipar fejlődése folytatódni fog.

– Ennek érdekében tettünk újabb lépést akkor, amikor pályázati támogatásból kiépítettük a Rosu utca közműrendszerét, és megépítettük az utat. A déli iparterület bővítésének tervezése pedig jelenleg is zajlik – részletezte.

Reményt keltő év kezdődött a turizmusban

Mint mondta, a gyulai turizmus is reményt keltő új év elé néz.

– Tavasszal elkészül a Várfürdő új beruházása. Az is különleges eset Magyarországon, hogy egy önkormányzati fürdő nyereségesen működik. A fürdő a mögöttünk hagyott nehéz években is eredményesen gazdálkodott, így az állami támogatásból végzett beruházások mellett saját erőből szintén jelentős fejlesztéseket valósítottak meg – sorolta. – 2023-ban tovább nőtt városunk turizmusának teljesítménye. Nőtt a vendégéjszakák száma a 2022-es évhez képest is, de ami igazán jó hír, hogy a tavalyi 600 ezer vendégéjszaka több, mint a pandémia előtti utolsó év, az addigi csúcsnak számító 2019-es adat. 2010-ben pedig még csupán 276 ezer vendégéjszakát töltöttek Gyulán a turisták, azaz kevesebb, mint a felét a tavalyinak.

Hangsúlyozta, az idén is mindent megtesznek a vendégforgalom növekedése érdekében.

– A 46. Utazás kiállítás díszvendége Gyula város és Békés vármegye lesz. Idén újból lesz nemzetközi tűzoltó csillagtúra Gyulán, amelyet 1993 és 2009 után harmadszorra rendezhetünk meg. Ennek is komoly turisztikai értéke van, hiszen nagyjából 4000 tűzoltó érkezik Gyulára Európa különböző országaiból – fogalmazott.

Szólt annak jelentőségéről, hogy januárban Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin tesz háromnapos látogatást Békés vármegyében, melynek során Gyulán lesz a szállása.

Elismerték a CZ Mérnöki Kft.-t

Az értékelő beszédet követően dr. Görgényi Ernő átadta a Pro Mecenatura Urbis Gyula elismerő címet, amelyet a Csipai Zoltán ügyvezető által képviselt CZ Mérnöki, Tanácsadó, Lebonyolító és Kivitelező Iroda Kft. vehetett át. Az elismerést azok a magánszemélyek és cégek kaphatják, akik, amelyek a kultúra, a sport, a rászorulók megsegítésének ügyét, vagy a civil szervezetek céljait támogatják anyagilag.

Ezt követően Heinz Gábor „Biga” és csapata adott koncertet.