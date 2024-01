Mint Facebook-oldalán írta, a csak lassan engedő hideg ellenére is többen érkeztek szerdán a Deák Ferenc és a Jókai utca találkozásához, ahova ismét utcafórumra hívta az itt élőket. Az immár 6. alkalommal meghirdetett beszélgetés vezérfonala ezúttal is a „szezonálisan” aktuális kérdések, így az utcák állapota, a rászorulók ilyenkor nehezebb boldogulása volt. Noha az idei tél eddig még nem nevezhető szélsőségesnek, mégis több helyen mutatkoznak javításra váró út- és járdafelületek, árkok. Az ezekkel kapcsolatos észrevételeket, kéréseket továbbította az illetékes szakemberekhez, több helyszínt személyesen is megnézett a polgármester.

– Különösen örülök annak, hogy ezúttal is több előremutató, segítő szándékú javaslat érkezett a jövő feladatait illetően. Közösen gondolkozva, cselekedve továbbra is biztosítottnak látom a város és természetesen az 5. számú választókerület további fejlesztését is – hangsúlyozta.