Csaknem hatezren a ligeti ifjúsági térben

Az összesen 241 közösségi alkalmon összesen csaknem 6 ezren vettek részt tavaly a Széchenyi-ligeti ifjúsági közösségi térben. Mint ahogy a Liget Ifjúsági Tér Facebook-oldalán írták, az események sora a sulibáltól a Csabai Garabonciás Napokra való felkészülésen keresztül az osztályon belüli csapatépítésig, a kortársképzéstől a projekttervező workshopon át a gofripartiig terjedt. A két legkiemelkedőbb hónap a március és az október volt, ugyanis ezekben a hónapokban 34 és 35 programnak adott otthont a tér, előbbi időszakban több mint 900, utóbbiban pedig több mint 1200 fiatalt vonzva.

Megnyitott a hulladékudvar

Megnyitották szerdán Békéscsabán, a Kétegyházi útról nyíló Bohn Mihály utcában, a kőtörő telep és a Wienerberger gyára mellett a hulladékudvart, ahol térítésmentesen veszik át – háztartási mennyiségben – többek között a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket, az építési törmeléket, a gumiabroncsokat, a lomokat. A Tappe Kft. üzemelteti a hulladékudvart, amely minden hétköznap és szombaton is nyitva tart. Holopné dr. Sztrein Beáta, a szemétszállító cég, a Tappe Kft. cégvezetője elmondta, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tavaly nyáron kezdte meg a hazai lakossági szilárd hulladék kezelését végző rendszer fejlesztését. A cél az, hogy egy átlátható, a környezetet óvó, illetve az európai uniós szabályoknak is megfelelő rendszerben kezelhessék a hazai hulladékot. Hozzátette: 2035-re minden EU-s tagállamban el kell érni, hogy a hulladékok 65 százalékát újra feldolgozzák, jelenleg ez az arány itthon 30 százalék körül mozog. A Kétegyházi útról megközelíthető hulladékudvar hétfőnként, szerdánként, szombatonként 8 és 16 óra között, míg keddenként, csütörtökönként és péntekenként 12 és 20 óra között érhető el; vasárnaponként pedig zárva tart.

A január is lehet tevékeny a kertészetekben

A január is tevékenyen telik a kertészeknél. Hankó János, a Békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke elmondta, az időjárás kiszámíthatatlan, de a jó időben tevékenykedni lehet a kertben, ha pedig lakásba kényszerülünk, megtervezhetjük a tavaszi munkákat. Átgondolhatjuk, milyen tápanyagot, növényvédő szereket, rovarcsapdákat, gépeket, szerszámokat akarunk majd használni, számba vehetjük, milyen növényeket akarunk telepíteni, mi az, amit metszeni kell. A kerti kisgépeket is elvihetjük szerelőhöz, a kéziszerszámokat élezhetjük, olajozhatjuk. A amennyiben az idő engedi, akkor lehet a földmunkákat, ásás, rotálás befejezni vagy elkezdeni, a tápanyagokat (műtrágya, szervestrágya, komposzt) be kell dolgozni a talajba. Hozzátette, azoknál a növényeknél, ahol támrendszer van, a huzalokat cserélhetjük, illetve megfeszíthetjük, az oszlopokat pótolhatjuk vagy kiigazíthatjuk.

Tíz hónapon át tart a játék

A Békés Megyei Könyvtár a gyermekkönyvtár felső tagozatos olvasóit invitálja, jelentkezzenek a 10 hónapon át tartó játékukra. Várják a felső tagozatos olvasókat, akik szeretnek nyomozni; a gyerekek minden hónapban egy érdekes kérdésre kereshetik meg a választ a kézikönyvek segítségével, a helyes válaszokért pedig pecsétet kapnak a gyűjtőfüzetükbe. Decemberben az összegyűlt 10 darab pecsétet beválthatják egy jelvényre, és a legkitartóbb olvasóik között egy társasjátékot sorsolnak ki. A játékra februártól lehet jelentkezni, a pecsétgyűjtő füzeteket a gyermekkönyvtárban lehet átvenni.