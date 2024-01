A sokszoros magyar bajnok, korábbi válogatott békéscsabai futó tavaly csatlakozott egy külföldi céghez, amely a Formula–1-es versenysorozat helyszínein építi fel a szponzorációs táblákat.

– Tavaly egy ajánlásnak köszönhetően kerültem kapcsolatba az engem foglalkoztató céggel – mondta a 32. születésnapját éppen a napokban, január 10-én ünneplő korábban közép-, és hosszútávon is sikeres sokszoros magyar bajnok futó. – A cég egy megüresedett pozícióba keresett embert – másképpen semmi esély nincs bekerülni –, hatalmas szerencsém volt, hogy ez nekem összejött!

Mogyoród, Monza, Suzuka, Doha és Las Vegas. Ifj. Gregor László a felsorolt helyszíneken dolgozott a tavalyi szezonban.

– Nagyjából egy adott versenyt megelőzően két-három héttel kezdjük meg a munkát, ami röviden reklámfelületek, táblák felállítása, felfestések elkészítéséből áll – beszélt a munkájáról a békéscsabai sportember. – Ide tartozik még a gumifalak díszítése, de mondjuk a rázókövek felfestését már nem mi végezzük. A verseny hetében van egy nagy ellenőrzés, ekkor még ki lehet korrigálni az apróbb hibákat. Amint aztán leintik a futamot, újra birtokba vesszük a pályát. Egy háromnapos utómunka következik, hiszen a helyszínt ugyanolyan állapotban kell visszaadni a tulajdonosának, ahogyan átvettük.

Ifj. Gregor elmondta még, hogy több hozzájuk hasonló munkát végző csoport is dolgozik eltolással.

– Ez azt jelenti, hogy miközben mondjuk Mogyoródon zajlik a Magyar Nagydíj, mi már a következő állomáson tartózkodunk és végezzük a feladatunkat, nagyjából minden harmadik futamon tudunk részt venni – magyarázta.

Egy kis idő jutott azért városnézésre is.

– Nagyon jól hangzik, hogy Japánban, vagy Katarban kell dolgoznunk, de bizony magából a versenyekből és az azoknak helyt adó városokból is alig, vagy csak nagyon keveset látunk. Feszített a munkatempó, óriási a hajtás, és a pályák gyakran a városközponttól messze helyezkednek el. A mexikói Sergio Pérez kicsúszását éppen láttuk a katari versenyen, mert a közelben tartózkodtunk, de mi már akkor jutunk a pálya közelébe, amikor vége a futamnak. A katari pálya a sivatag közepén van, a finom apró szemű homok mindent belepett. Valószínűleg ennek is tudható be a sok kicsúszás, ahol bizony szépen törték az autókat a pilóták. És iszonyatosan meleg volt!

A tavalyi év egyik legkülönlegesebb helyszíne a Las Vegas-i volt, ahol 41 év után rendeztek Formula–1-es Nagydíjat. A pálya útvonala a Las Vegas Strip körül helyezkedett el, benne 17 kanyarral és egy 1,9 kilométer hosszú egyenessel.

– Utcai pályáról van szó, ahol nagyon nehéz volt dolgozni, mögöttünk ütközésgátló kamionokat állítottak fel. Ugyan vigyáztak ránk, de nem lépkedhettünk csak úgy ki a területről, mert a közelben dübörgött az utcai forgalom.

Monzában a szokásosnál is több volt a feladatuk, hiszen a befutó után az eredményhirdetésre igyekvő szurkolói tömeg gyakorlatilag „szétszedte” a pályát.

– A japánokban ugyanakkor nem csalódtam, be sem mentek a pályára, egyetlen csavart sem vittek el – jegyezte meg a korábbi futó. – Városnézésre és más szabadidős programra ott sem nagyon marad időnk, viszont Suzukában futócipőt húztam. Nem bírtam ki, hogy ne fussak néhány kilométert.

Ifj. Gregor László elárulta, hogy idén lesz folytatás, de hogy a rekordszámú 24 nagydíjból mely helyszínekre vezénylik ki, még nem ismeretes. Az év első versenyének programja február 28-án, Bahreinben kezdődik.