Tát Margit, Méhkerék polgármestere nemcsak az elmúlt évet, hanem az idén véget érő önkormányzati ciklust is értékelte. Kiemelte: a járvány idején a méhkerékiek felelősséget vállaltak egymásért, törődtek egymással. A háború miatt elszabadult energiaárak és az infláció pedig óvatosságra és racionális döntések meghozatalára kényszerítettek mindenkit. De talpon maradtak, mert összefogtak, szükséges és észszerű döntéseket hoztak meg.

A településért, a családokért, a jövőért végzett munkáért rengeteg szakmai díjat sepert be az elmúlt években Méhkerék. Sorolta az idősbarát önkormányzat, a családbarát munkahely, a kiváló közfoglalkoztató, az elismert közszolgáltató címeket, illetve azt, hogy a településfejlesztésben is kiemelt sikereket értek el, továbbá a méhkeréki néptáncok immár Magyarország szellemi kulturális örökségének részét képezik.

Kitért a fejlesztésekre is, 2019 és 2022 között megújult többek között a Napfény, a Bartók és a Széles utca, bölcsődét alakítottak ki, piac- és rendezvényteret építettek, korszerűsítették a közintézményeket, 2,3 milliárd forintból megvalósult a szennyvízberuházás, felújították a településen áthaladó állami közutat. Tavaly is voltak beruházások, fejlesztették az általános iskola tornatermét, az óvodát, a konyhát is.