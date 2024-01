2014 és 2020 között évente átlagosan 164 millió forint jött, amelyek mellé esztendőnként átlagosan 2,4 millió forint saját erőt is biztosított az önkormányzat. 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban 164 millió, 139 millió és 134 millió forint érkezett, miközben a foglalkoztatottak száma folyamatosan mérséklődött. A támogatások jelentős része munkabérre ment el, de költöttek többek között munkaruhára, anyagokra és eszközökre is.

Az önkormányzat továbbra is fontosnak ítéli a közfoglalkoztatást, a település és a kormánya szándéka szintén az, hogy az emberek ne segélyből, hanem munkából szerezzenek jövedelmet – hangsúlyozta. A közfoglalkoztatottak a település fejlődéséhez ugyancsak hozzájárulnak, mivel sok fontos munkát elvégeznek. Példaként említette, hogy a mezőgazdasági projekt révén évi 5 millió forint értékben kerül a konyhára zöldség, gyümölcs, tojás és sertéshús, de búzát, kukoricát és napraforgót is értékesítenek, a bevételeket pedig visszaforgatják a programokba.

Dudás Árpád polgármester elmondta, hogy március 1-jétől is folytatódnak és egy éven keresztül zajlanak a startmunka mintaprogram elemei. A mezőgazdasági, a helyi sajátosságokra épülő és a szociális jellegű projektek keretében, valamint a most is futó hagyományos programban összesen 75 közfoglalkoztatott számára biztosíthatnak majd így munkát.