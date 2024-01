Kaspók és dísztárgyak is készültek agyagból Csabán

Gyermekek, szülők és nagyszülők is belekóstolhattak az agyagmívesség rejtelmeibe a napokban a Meseházban. Veres Krisztina vezető elmondta, az intézmény idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, a családi hagyományőrző délután is az ünnepi évad rendezvénye volt. Hozzátette: a jubileum alkalmából egész éven át tartó programsorozat indult. A jeles napokhoz is kötődő családi délutánok immár 2000 óta örvendeztetik meg az érdeklődőket. Az agyagozás specialitás, már a nyitás óta jelen van a Meseház életében.

Két békéscsabai helyszínen toboroznaka rendőrök

Ezen a héten két napon, két békéscsabai helyszínen számítanak azokra, akik a hivatásos szolgálat iránt érdeklődnek. Kedden 12 és 14 óra között a Csaba Centerben, míg csütörtökön 10 és 14 óra között a CsabaParkban, egy farsangi rendezvény keretében toboroznak a rendőrség munkatársai. Ismertették: minden helyszínen segítenek a döntésben, válaszolnak a jelentkezés feltételeivel, az oktatással és a hivatásos szolgálattal kapcsolatos kérdésekre.

Kátyúzást és táblacserét kért Jaminában Opauszki Zoltán

Több helyen talált problémákat a napokban a választókerületében Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő, aki azok megoldása érdekében a polgármesteri hivatalt vezető jegyzőhöz fordult. Sorolta, hogy a Mazán László és a Stark Adolf utca sarkán, a Mazán László és a Mohácsy Mátyás utca kereszteződésében, valamint a Mohácsy Mátyás utca 5. szám előtt kátyúzást kezdeményezett a burkolat állapota miatt, illetve javasolta a Csáky utcában is a földút rendbe tételét. A Batsányi és Korona utcák kereszteződésében lévő, Fürjesi kertek feliratú tábla tönkrement, ezért kérte a tábla pótlását. A Batsányi utcai nagy árokban elvadult a növényzet, illetve műanyag palackokkal van tele. Javasolta, hogy az árok rendben tartásáért felelős ingatlan tulajdonosát szólítsák fel, biztosítsa az elvárható állapotokat. A Korona utcában, a Cséplő utca kereszteződése közelében elvadult a növényzet, itt is indítványozta, hogy az érintett ingatlan tulajdonosát szólítsák fel a terület rendbe tételére.

Gálaműsorral ünnepelték a magyar kultúra napját Csabán

Nagyszabású ünnepi gálaműsorral tisztelegtek Békéscsabán, a Jókai színházban a magyar kultúra napja előtt, amelyen fellépett a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a teátrum társulata. Az eseményen átadták a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket is, Fekete Péternek és Perlaki Attilának. Beszédében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: egy emelkedő nemzet sikerét kultúrájának gazdagságában lehet lemérni. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a magyar kultúra összeköti a magyarokat Kárpát-medencén innen és túl. Fel kell mutatni, hogy a kultúra ma is segít eligazodni. Hangsúlyozta, hogy addig tudunk megmaradni, amíg az örökölt értékeket megőrizzük, és hozzátéve a magunkét tovább tudjuk adni azt a következő nemzedékeknek.

Tizedik alkalommal ünnepelték a Csabagyöngye közösségeit

Idén is megszervezték a Csabagyöngye Kulturális Központ közösségi gáláját. Vasárnap az intézmény és a város vezetősége különböző kategóriákban elismeréseket adott át azon egyéneknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az intézmény életében. Az eseményen Szente Béla igazgató, Békéscsaba kulturális életének meghatározó személye Köszönet Díjat vehetett át Herczeg Tamás országgyűlési képviselőtől. Stark Emlékérmet kapott Juhász Gabriella, Adorján Lászlóné, Paluska Pál, Luptovics Dezsőné, Baiczer Mátyás, Szatmári Sándorné és Mészáros Zsuzsanna. Csabagyöngye Tisztelet Díjat érdemelt Valach Jánosné, Zsibrita Mária és Tóth Zoltán. Az Év Közössége elismerést pedig a Lencsési Közösségi Ház nyugdíjas klubja és a Féling Színház kapta meg.