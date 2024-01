Nem várható jelentős közös költség emelés a társasházakban

A tavalyihoz képest várhatóan emelkedni fognak, de nem jelentősen a közös költségek. Bíró Mihály társasházkezelő elmondta, hogy a közös költség két fő tételből áll: egyrészt az üzemeltetéssel járó díjakból, másrészt abból, hogy az adott társasház milyen felújításban gondolkodik. Ahol valamilyen komolyabb beruházást hajtanak végre, és arra spórolnak, nyilván jelentősen több a közös költség végső összege is. Az üzemeltetési költségeknél jelentkezik a biztosítás díja. A biztosítók immár jelezték, hogy akár 20 százalékos díjemelésre is lehet számítani, a mondhatni problémás társasházak esetében pedig ennél is magasabb lehet a növekedés mértéke. A biztosítók az elmúlt években rendre emeltek nagyjából 20-20 százalékokkal. Ráadásul a szakemberek is egyre többet kérnek, nőttek az elmúlt időszakban a munkadíjak. Bíró Mihály szerint elfogytak a szakemberek a térségben, akik maradtak, tele vannak munkával, és így a társasházak ki vannak nekik szolgáltatva: azaz lehet sokallni az áraikat, ha nem fizetik ki, a javítás és a karbantartás el-, a probléma pedig megmarad. Mivel főleg eseti munkákról van szó, nem igazán lehet megmondani, hogy ilyen célokra mennyit kell fordítani egy évben.

Parkolósávok felfestését kérték Békéscsabán

Parkolósávok felfestését kérte a Gábor Áron utca 3-5-7., a Vécsey utca 1-3-5. és a Szigligeti utca 8-10-12. számú lépcsőházak által közrefogott területen Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. A korábban gondozatlan területet az elmúlt évek során több lépcsőben tették rendbe, a végső etap a teljes körű újraaszfaltozás volt. A területet parkolóként veszik igénybe az autósok, alkalmanként 6-8 kocsi is áll itt. Ezért kezdeményezte azt, hogy fessenek fel parkolósávokat. Hiszen a felfestés segítséget jelentene, szabályozottabbá válna a parkolás – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Kaposvári egyetemi oktatók érkeztek a békéscsabai technikumba

Workshopot tartottak pénteken és szombaton a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Fajó János Alkotóházában. A középiskola 11., 12. és 13. évfolyamos, jellemzően továbbtanulás előtt álló, végzős tanulóinak szóló tanácskozásra Kaposvárról, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézetéből érkeztek oktatók. Hallgatók szintén jöttek, akik a kaposvári egyetemi életről meséltek a fiataloknak.

Fedett kerékpártárolót alakítottak ki Békéscsabán

Fedett kerékpártárolót alakítottak ki a Sikonyi bekötőn a helyiek javaslatára – ismertette Szente Béla önkormányzati képviselő. A Facebook-oldalán azt írta, hogy így remélhetőleg nem fagy le a gyerekülés, kevésbé rozsdásodnak majd a fémszerkezetek a bicikliken. Amennyiben sikeres lesz a mostani kezdeményezés, akkor a tanyavilág több helyszínén is elhelyeznének hasonló bringatárolókat, sőt mindenhol, ahol a buszra szállók leteszik a bringáikat. Ennek mentén elkészíttette a Gerlán, az általános iskolánál lévő kerékpártároló fedésének terveit, ha lesz rá forrás, a kivitelezés is megtörténik.

Nyestek pusztítanak az autók motorterében

Szikora Zsolt, az egyik békéscsabai autószerelő szerviz vezetője elmondta, hozzájuk is kerülnek nyestrágta autók, amik nem indulnak, és a tulajdonosok nem tudják, mi lehet az oka. Békéscsabán a patkányok legalább ennyi kárt tesznek a kocsikban, de a nyesteknél maradva, főként a puhább, műanyag elektromos kábeleket teszik tönkre, így autóvillamossági szakembereknél kötnek ki a járművek. Jellemzően akkor fészkelik be magukat a nyestek kocsikba, ha több napig egy helyen állnak a gépjárművek.