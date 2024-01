Szikora Zsolt, az egyik békéscsabai autószerelő szerviz vezetője elmondta, hozzájuk is kerülnek nyestrágta autók, amik nem indulnak, és a tulajdonosok nem tudják, mi lehet az oka.

– Békéscsabán a patkányok legalább ennyi kárt tesznek a kocsikban, de a nyesteknél maradva, főként a puhább, műanyag elektromos kábeleket teszik tönkre, így autóvillamossági szakembereknél kötnek ki a járművek – hangsúlyozta Szikora Zsolt. – Jellemzően akkor fészkelik be magukat a nyestek kocsikba, ha több napig egy helyen állnak a gépjárművek.

Nyestre jellemző jelek: lábnyomok a kasznin, a meredek fényezett részeken körömkarcolások, ürülék a sárvédő élén, tetőn, csomagtérajtón – ez utóbbi úgy, hogy rés felett legyen, nehezen lelökdöshetőn, és jusson belőle bentre is. A meredek hátfalú kocsiknál a hátsó ablaktörlőt kapaszkodónak használják, idővel lejjebb is rángatják, mint ahogy állna eredetileg.

– Mindez ugyan bosszantó, valamelyes kárt is okoz, de az igazi pusztítást az olajszagú motortérben végzik a nyestek – írja az kreszvaltozas.hu. – Szerencsés esetben csak jelet hagynak: legutóbb egy autós a szívósor tetejéről dobált ki megrágott kenyereket, más a fényszóró mögött akadt halmaradékokra. Igen kis helyekre befurakodnak, lábnyomok és szétkent sár tanúskodnak erről a motortéri burkolatokon.

Az igazi baj akkor kezdődik, amikor finomnak tűnő kábeleket vagy csöveket találnak. Ez utóbbi esetben is különböző szintjei vannak a károkozásnak. Különféle műszaki hibák, elektromos zárlatok, elcsurgó folyadékok, működésképtelenség: attól függően, hogy mit találnak meg. Az egyik autótulajdonosnak a közelmúltban az tűnt fel, hogy fény szűrődik ki a garázsból. Kiderült, a kocsi motortere kigyulladt. Azonnal kitolták az autót az épületből, eloltották a motortéri tüzet, de ez alighogy sikerült, lángra lobbant a műszerfal. A tűzoltókat is kihívták. Mire kiértek a hivatásosok, addigra sikerült ismét megfékezni a tüzet, de a kocsi lényegében odalett. A tűzoltói vizsgálat szerint a műszerfaltömbön belül indult a tűz, oda jutott be valahogy az állat, és rágott el vezetékeket. Erre azért nehéz felkészülni.