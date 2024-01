Rosszul lett egy férfi csütörtökön délután Békésen, a Lengyel Lajos utcában. Több járókelő is odament hozzá, a csoportosulásra figyelt fel Göndör György főtörzszászlós, aki a városban él, de akkor éppen nem volt szolgálatban.

Eszméletlen kiscicát hoztak ki a mentők az égő házból, így mentették meg. Szerencsére a cicus azóta már jól van.

A kirakataikat is rózsaszínbe öltöztették Orosházán. 2024-ben január 22. és 28. között rendezik az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programjait. Magyarországon már 10. alkalommal szervezi ezt a Mályvavirág Alapítvány.

Novák Katalinnal oldották meg házifeladatukat az okányi kisiskolások. Békés vármegyei látogatása részeként okányi kisiskolásoknál is járt csütörtökön Novák Katalin köztársasági elnök.

Lovas nemzet a magyar – állapította meg Novák Katalin köztársasági elnök, aki Békés vármegyei látogatása részeként pénteken Mezőhegyesen, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságban is járt.

Az ötöslottón minden idők második legnagyobb összegű, 5,35 milliárdos főnyereménye várja a szerencsés telitalálatost, a hatoson pedig már közel másfél milliárd forint a tét. Az ötöslottó fél éve tartó halmozódása alatt Fortuna több számot is kegyeibe fogadott, de voltak olyanok is, amik még egyszer sem kerültek ki nyerőszámként a sorsológömbből. Ami biztos, ha az általunk Békéscsabán megkérdezettek közül valaki egyedül vinné el az ötös főnyereményét szombaton, azzal mások is jól járnának.

Békés vármegyei látogatásának harmadik napján Orosházán, Károly bácsinál is járt Novák Katalin köztársasági elnök.

Eb-történelmet írt Kölnben kézilabda-válogatottunk, amely hatalmas csatában 23-22-re győzte le Szlovéniát, így megszerezte az ötödik helyet.

Mozgó padlót készít a Disney a tökéletes élményhez. Fejlesztik a HoloTile-t, egy titokzatos mozgó padlót, amivel egy helyben lehet sétálni anélkül, hogy elmozdulnánk.