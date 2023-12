– A Mátrix Projekt keretében idén októberben a rendőrség háromszáz szakemberrel vette fel a harcot a kiberbűnözők ellen – hangsúlyozta Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. – Ennek eredményeként az elmúlt hónapokban országszerte számos online csalás elkövetőjét azonosítottuk és vontuk büntetőeljárás alá. A banki ügyfeleket célzó csalások elleni eredményes fellépés a pénzintézetek számára is kiemelten fontos, ezért novemberben újabb jelentős lépésként együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság és az OTP Bank.

A minap a rendőrség Budapesti, Teve utcai székházában tartott rendezvényen dr. Csányi Sándor méltatta az évek óta tartó közös munkát. Elmondta, hogy a biztonságot akkor értékeljük, amikor a baj megtörténik, egyébként a mindennapjainkban természetesnek vesszük azt.

Az OTP Bank jutalomban részesítette azokat a rendőröket, akik 2023-ban az online térben elkövetett csalások területén kimagasló bűnügyi munkát végeztek. Dr. Csányi Sándor 35 olyan rendőrnek adott át jutalmat, akiknek az elhivatottsága, kitartása és precizitása eredményeként bűnszervezeteket számoltak fel, valamint számos online csalást hiúsítottak meg.

Közöttük van Sánta János őrnagy, a Békéscsabai Rendőrkapitányság gazdaságvédelmi alosztályának vezetője is, aki nemcsak munkaideje, hanem szabadideje jelentős részét is azzal tölti, hogy online térben elkövetett bűncselekményekkel foglalkozik. Átérzi a károsultak helyzetét, igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a bűnelkövetőkhöz került pénzből minél többet visszakaphassanak a csalás áldozatává vált emberek. Folyamatosan képzi magát, bővíti informatikai ismereteit, kollégáival megosztja tudását, tapasztalatait. Kapcsolatot tart a banki szakemberekkel, kölcsönösen megismertetik egymással azokat a csalási módszereket, amelyekkel találkoznak. A szakmai beszélgetéseik során elhangzottakat a bankok a biztonsági rendszereik fejlesztésénél, a rendőrség pedig a bűnmegelőzési tájékoztatókban is hasznosítja.

Szombati Andrea hangsúlyozta, az őrnagy szorgalma, munkabírása, elhivatottsága példaértékű, szakértelme kiemelkedő. Bonyolult, nehezen felderíthető ügyekben is kitartóan nyomoz. Gyakran végez hosszas, aprólékos elemzőmunkát, adatsorok sokaságában keresi azokat a részleteket, amelyek alapján a bűncselekmények elkövetőit azonosítani lehet.

A bűncselekmények nagy része áttevődött az online térbe A díjak átadásakor dr. Csányi Sándor elmondta: jól látják a bank munkatársai is, hogy a bűncselekmények nagy része az utóbbi években áttevődött az online térbe, nehezítve ezzel a felderítési tevékenységet. Hangsúlyozta, hogy a rendőrségre mind a megelőzés, mind a felderítés terén támaszkodnak, és ezen feladatok még eredményesebbé tételének elősegítéséhez száz notebookot ajánlott fel az OTP Bank. Az eszközöket a pénzintézet elnökétől dr. Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány vette át, aki hozzászólásában kiemelte, hogy a rendőrség kiemelt célja a bűncselekmények megelőzése, valamint a kármegtérülés kapcsán elért eredmények további javítása.

A pénzintézet és a rendőrség közötti együttműködést példaértékűnek tartja, amelyben az OTP Bank élen jár. Kiemelte, hogy a rendőrök az ügyfelek érdekében végzik munkájukat. Ennek eredményességét támasztja alá az is, hogy hazánk előkelő helyen szerepelhet Európa legbiztonságosabb országainak listáján.