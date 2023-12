– A dollárbaloldal le akarja beszélni a magyar embereket arról, hogy ezekben a fontos kérdésekben (háború, Ukrajna EU-s csatlakozása, migráció, vagy gazdaságvédelmi kormányzati intézkedések) véleményt nyilvánítsanak. Mi most azért jöttünk össze, hogy meggyőzzük az embereket, hogy ne hallgassanak a dollárbaloldalra. Mi arra bíztatjuk őket, töltsék ki a nemzeti konzultációt és így is fejezzék ki akaratukat, véleményüket. A nemzeti konzultáció sok kérdésről szól, talán ami most a legaktuálisabb, mert pár nap múlva európai csúcstalálkozó lesz, állam és kormányfők találkoznak és ott két dologról is beszélnek. Az uniós költségvetés kiegészítéséről és Ukrajna EU-tagságának a kérdéséről. Ez nagyon befolyásolja Magyarország hosszútávú sorsát. Miközben Gyurcsány Ferenc egyértelműen kifejezte: Ukrajnának az Európai Unióban van a helye, mi viszont azt gondoljuk, még a csatlakozási tárgyalásokat sem szabad megkezdeni. Nekünk ezzel sok problémánk van s az a véleményünk, hogy Ukrajna csatlakozása probléma politikai és gazdasági értelemben is. Erről is kell szót váltanunk Tótkomlóson is, hogy meggyőzzük az itt és a környéken élőket, s arra bátorítok mindenkit, vegyen részt a konzultációban, foglaljon állást az ukrán uniós csatlakozásról is – fejtette ki a politikus.