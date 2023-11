Ezúttal az előző év második felében, illetve a mostani első felében született gyermekek szülei – akik sikeres kérelmet nyújtottak be gyermekszületési támogatásra – vehették át jelképesen a gyermekeik számára ültetett, névvel is ellátott csemetéket egy emléklappal együtt dr. Mokán István polgármestertől.

A gyermekszületési támogatást dr. Mokán István javaslatára vezették be pár éve Sarkadon, hogy ezzel is támogassák a sarkadi családokat a gyermekvállalásban. Ehhez kapcsolódik, hogy az önkormányzat minden támogatott újszülött számára névre szóló fát is ültet az Anti út és a Zsarói utca sarkán lévő ligetben, erősítve a felnövekvő fiatalok és a város közötti köteléket.

A polgármester kiemelte: Sarkadon nagy, tízezer lelkes családban gondolkodnak, és a gyermekek ezen nagy család szívében és lelkében kiemelt helyet foglalnak el. Az önkormányzat igyekszik minél jobb feltételeket teremteni a felnövekvő generációk számára. Kitért a bölcsődét, az óvodákat, az iskolákat érintő beruházásokra, a tanuszodára, a játszóterekre és a közösségi terekre. A fejlesztések a gyermekeket segítik, akik Sarkad számára a jövő zálogát jelentik.