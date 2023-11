Javultak a mutatók, 141 ezren tartoznak a foglalkoztatottak körébe, miközben 11 ezer alá csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A foglalkoztatást elősegítő projekteknek köszönhetően több ezer munkavállaló támogatása valósult meg, és előkészítés alatt állnak az újabb programok. A közfoglalkoztatottak száma a 2016-os csúcsról a harmadára-negyedére esett vissza – ismertette a számokat Varga Gusztáv (Fidesz-KDNP), a területfejlesztési bizottság elnöke.

Mucsi András (Fidesz-KDNP), a társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Békésen és Békéscsabán is zajlik hajléktalanokat érintő közfoglalkoztatási program, és úgy véli, hogy ez egy megfelelő út a számukra. A közfoglalkoztatással kapcsolatban ő is kiemelte, hogy az önkormányzatoknak szükségük van a feladatellátásukhoz a programra. Akik ebben képesek megállni a helyüket, később kapnak munkát vállalkozásoknál, intézményeknél.

Folytatódik a közfoglalkoztatás

Pántya Imre, a vármegyei kormányhivatal főosztályvezetője elmondta, hogy kaphatnak támogatásokat a Békés vármegyei vállalkozások az operatív programokból, és hogy ezek indulását nem befolyásolták az európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdések. A hátrányos helyzetű térségekben azért fordulhat elő, hogy kevesebb a támogatás mértéke, mert ezekben a térségekben azon vállalkozások száma is kevesebb, ahol el tudnak helyezkedni a munkavállalók. A közfoglalkoztatást fontos munkaerőpiaci eszköznek nevezte – a lakosságszámhoz viszonyítva Békés vármegyében továbbra is sok a közfoglalkoztatott –, és kiemelte: a programok folytatódnak.

Mongolok és fülöp-szigetekiek jönnek?

Zalai Mihály (Fidesz-KDNP), a grémium elnöke a vendégmunkásokkal kapcsolatban kérdezett, hiszen több városban is vannak, példaként említett Indonéziából, a Fülöp-szigetekről, Mongóliából érkezőket.

Pántya Imre elmondta, hogy hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet a velük kapcsolatos jogszabály. De most is igaz, hogy ha egy cég külföldi, harmadik országbeli munkás foglalkoztatására ad be kérelmet, akkor elsődlegesen kiközvetítik a magyarokat, és csak akkor adnak külföldieknek munkavállalási engedélyt, ha nincs megfelelő magyar munkavállaló. Csak az adott munkáltatóhoz és határozott időre kaphatnak a vendégmunkások engedélyt.

Csak akkor, ha nincs magyar!

A főosztályvezető jelezte: egyre fontosabb kérdés lesz a vendégmunkások alkalmazása. Hiszen nagyvolumenű beruházások várhatók, és ezek kapcsán nehéz fizikailag egy helyre annyi munkavállalót találni, amennyire szükség van. A vendégmunkások nem kaphatnak kevesebb fizetést, mint a magyarok, és ez számukra jó jövedelmet jelent. Olyan munkakörökbe érkeznek, amilyenekre magyarokat nem találnak. Ismét kiemelte: a vendégmunkások csak akkor jöhetnek szóba, ha minden, az adott feladatra alkalmasnak vélt magyar álláskeresőt kiközvetítettek.

A szakember jelezte: 10,5 ezerre tehető Békés vármegyében a nyilvántartott álláskeresők száma. Hozzátette: 30-40 százalékuk rövid távon bevonható a munkaerőpiacra, viszont a többségük valamilyen okból csak nehezen. Az újonnan induló programok fontos eleme, hogy azoknak, akik felkészíthetők az elsődleges munkaerőpiacra, nyújtsanak megfelelő tanácsadásokat, szolgáltatásokat. Meg kell találni azokat, akik visszahelyezhetők a munkaerőpiacra, megjegyezte ugyanakkor, hogy az álláskeresőkön belül az elmúlt években kétszeresére nőtt az 55 év felettiek aránya.

Terítéken az oktatás és a szakképzés helyzete

Békés vármegye oktatási helyzetéről is tárgyaltak az ülésen, a Békéscsabai Tankerületi Központot Fésűné Bálint Gizella tanügyi tanácsnok, a Gyulai Tankerületi Központot Kepenyes András irodavezető képviselte. A grémium tagjai dicsérték a tankerületeket, hogy kihasználják a pályázati lehetőségeket, hogy a tájékoztatóikban a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényről is volt összefoglaló. Arról is szóltak, hogy egyes intézményekben magas a sajátos nevelési igényű, egyesekben pedig a hátrányos helyzetű diákok aránya, ami feladatot jelent.

Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy hamarosan megnyílnak a TOP Plusz keretében a pályázati lehetőségek a tankerületi központok számára, a 3,2 milliárd forintból mintegy tíz intézmény felújítása valósítható meg. Kiemelte: együttműködőként is számíthatott az önkormányzat a tankerületekre pályázatok esetében. Hangsúlyozta, hogy fontos a pedagógusok megbecsülése mind anyagi, mind erkölcsi értelemben.

Békés vármegye szakképzési helyzete ugyancsak napirendre került, amikor Vlcskó Pál és Jancsurák József, a Békéscsabai és a Gyulai Szakképzési Centrum főigazgató-helyettesei adtak tájékoztatást. Mindkét intézményben voltak infrastrukturális és eszközöket érintő fejlesztések is. A technikum és a szakképző iskola között eltolódott az arány a technikum irányába, ahol érettségit is szerezhetnek a diákok. Az, hogy jelentős ösztöndíjat kaphatnak a diákok, javította a tanulási morált és a jelenlétet. A felnőttképzés egyre hangsúlyosabb mértéket ölt.

Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy a szakképzési centrumoknak gyorsan változó környezetben kell helytállniuk. A duális képzés lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok olyan ismereteket szerezzenek, amilyenekre majd a cégeknél szükségük lesz. A technológiák változása a szakmákon belül is jelentős változásokat hozott. Kiemelte, hogy a szakképzési centrumok tanulói imponáló versenyeredményekkel büszkélkedhetnek.