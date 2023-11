Kozsuch Kornél kiemelte, a díjakat azért alapították, mert a gazdakörök, a gazdaköri vezetők megérdemlik teljesítményükért, a gazdatársak érdekében végzett munkájukért az elismerést. Nem csak a most kitüntetettek, a többiek is. Ugyanakkor egy évben két díjat adhatnak át, és a szavazáskor kiderült, hogy jó helyre került már első alkalommal is a két elismerés. Kozsuch Kornél hozzátette, az agrárium nincs könnyű helyzetben az utóbbi esztendőkben, de az összefogás, a közös gondolkodás és fellépés eredményeket hozhat.

Az ünnepségen a díjakat Horváth József és Brlázs Róbert Kozsuch Kornéltól, valamint dr. Bak Pétertől, a NAK Békés vármegyei igazgatójától vette át.