Az Edison Klub fennállásának 35. születésnapját méltó módon ünnepli idén. A klubtagok nagyon sokat dolgoztak, dolgoznak, kísérleteik méltán aratnak a nagyobb nyilvánosság szeme láttára is sikert. Gondoljunk csak a magaslégköri ballonjukra, amit a nyáron repítettek a magasba. De ennél sokkal, de sokkal több dolog történt a klubtagokkal, a klub vezetőjével, Murvai Józseffel az eltelt évtizedek alatt.

Mindennek helye van az új létesítményben, megmutatták szombaton

A klub új bázisának az avatása előtt Murvai József azokat köszöntötte, akik a kezdetekkor már tagjai voltak a lelkes kis csapatnak.

– A kreativitás fejlesztésére törekedtünk a kezdetektől. Pályázatokon szerepeltünk, majd összejöttünk csak a magunk örömére Faltalálók klubja néven. Egyik csoporttagunk ajánlotta, legyünk Edison Klub, névadónk lehet a példaképünk. Így vettük fel ezt a nevet, megismertük munkásságát és azóta vállalásunk, hogy Edison feltalálói vénáját vigyük tovább.

Az Edison Klub 35 éves, egyesületük lesz hamarosan. Meglepték tanárukat a fiatalok egy pólóval

A nyári klubfoglalkozásaikon születtek olyan eszközök, találmányok, amiket a diákok kitaláltak, megalkottak. Minden hónapban értékelik a beérkezett munkákat, a hónap feltalálóját díjazzák, köszönhetően annak, hogy egykori klubtagok a folytatásban is támogatják a fiatal tehetségek fejlődését.

S hogy milyen komoly munka zajlik a klubban, arról Szluka András üzemmérnök informatikus, MSC-hallgató, az Edison Klub tagja mesélt. Prezentációjában az elmúlt 8 év történéseit villantotta fel képekkel, videókkal, személyes élményeivel. Volt miről mesélnie, hiszen a klubtagok, kicsik és nagyok földön, vízen, levegőben is tesztelték az általuk megálmodott, megvalósított eszközöket, járműveket, úgy mint elektromos gokartot, hajót, repülőt, majd a magaslégköri ballont.

Ezt az autót is a klub tagjai építik, fejlesztik A szerző felvételei

Murvai József visszatekintésében arról az 1994-es innovációs cikk-pályázatról is mesélt, ami az Élet és Tudományban jelent meg.

– Beküldtem azt az elgondolásomat, hogy milyen jó lenne, ha az iskolában is rendelkezésre állna a tanulóknak egy olyan hely, ahol mindent – szakértelmet, szerszámot, egyéb segítséget – megkaphatnak ahhoz, amit el- és kigondolnak. A cikk 3. helyezést ért el. Az akkori elgondolás mostanra lett valóság. Iskolánk udvarán egy régi épület állt üresen. Itt járkáltunk el a technika tanterembe, amikor az Edisonnak klubfoglalkozásai voltak. Felmerült a gondolat: hasznosítsuk! Segítők, támogatók és fiataljaink kétkezi munkájának is köszönhetően elkészült: ez egy méltó hely, ahol minden s mindenki elfér. Ahol a klub eszközei, járművei biztonsággal tárolhatók és ahol az alkotó fantázia szárnyalhat tovább. Van egy nagyobb közösségi tér, műhely, fotólabor, garázs, külső tároló – mutatta be a fejlesztés végeredményét Murvai József, aki mindenkinek megköszönte a sikeres beruházásért végzett munkáját, s azoknak a csoporttagoknak és a szülőknek, akik a fizikai munkájuk mellett a lelküket is beleépítették, beletették ebbe a projektbe.

Bejelentették, hogy hamarosan megalapítják az Edison Klub Egyesületet; az is elhangzott, hogy a csorvási értéktárba felvették az idén az Edison Klubot.