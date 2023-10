A virtuális játékok versenyét immár 7. alkalommal hívják életre, keretében pedig a csapatok három játékban (League of Legends, Valorant és Krunker) mérkőznek meg egymással. A háziversenyen várhatóan közel 100 „trefortos” diák vesz részt.

Kiss Mihály, a technikum igazgatója elmondta, minden évük úgy zajlik, hogy ősszel egy házi e-sport versenyt szerveznek az érdeklődő trefortos diákoknak, tavasszal pedig kinyitják a kapuikat, és lényegében egy országos megmérettetésnek adnak otthont. Hozzátette, a mostani házi versenyük valójában egy válogató, amelynek keretében eldöntik, hogy kik képviselik tavasszal az iskolát.

Az igazgatótól megtudtuk, számukra fontos az e-sport, hiszen a tanulóik nagy része érdeklődik ezen játékok iránt. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetőséget adnak nekik a megmérettetésre. Végül hangsúlyozta, az e-sport, és minden olyan ehhez hasonló dolog, amit az iskolában szerveznek arra irányul, hogy végső soron az oktatást szolgálja. Az e-sport pedig segít abban, hogy megmutassa a diákoknak, miről is szól, vagy szólhat az informatika.

Horváth Zsolt Gábor Valorant játékos elmondta, eddig minden Trefort E-sport versenyen részt vett, és meg is nyerte az összeset. Elárulta, 9 éves korában kapta meg az első számítógépét, ekkor kezdett el érdeklődni a számítógépes játékok iránt. Azonban úgy gondolta, hogy ha már elkezd játszani, és naponta 4-5 órát tölt a gép előtt, annak legyen valamilyen eredménye is. Ennek mentén igyekezett minél többször megmérettetni magát. Majd 14 éves korában felfigyeltek fel rá, és kezdett el komolyabb csapatokban, komolyabb versenyeken játszani. Járt többször emiatt Budapesten és Lengyelországban is. A játékostól megtudtuk, rendszergazdának tanul a Trefort Ágoston technikumban, az e-sport terén pedig a nemzetközi szintet tűzte ki célul maga elé. Hozzátette, a játék egyébként a szakma elvégzésében is segíti, hiszen annak köszönhetően például a gépelésben sokkal gyorsabb, mint a nem játékos osztálytársai, illetve alapvetően könnyebben feltalálja magát a számítógépen.