Erdős Norbert országgyűlési képviselő köszöntőjében több párhuzamot is megemlített, ami jellemzi sok éve tartó közös munkájukat Navracsics Tiborral. Már 2010 és 2014 között is együtt dolgoztak, majd ezt folytatták 2014-2019 között Brüsszelben. Napjainkban pedig Erdős Norbert mint miniszteri biztos végez közös feladatokat a területfejlesztési miniszterrel, aki számos, aktuális témával érkezett Orosházára. A miniszter emlékeztette a fórum résztvevőit, 10 éve járt a városban, a főtér avatásán.

Erdős Norbert meghívására érkezett a városba a miniszter. Fotó: Nagy Kristóf/Oroscafé

Előző nap éjjel tért haza brüsszeli tárgyalásairól, ez is volt az első téma, amiről beszélt.

– Voltak ebben a tárgyalássorozatban holtpontok, időszakok, amikor úgy éreztük, nem tudunk továbblépni. Most azt látom, változik a helyzet, a hangulat. Bízom abban, hogy az év végéig sikerül megállapodni, a tárgyalások eredményre vezetnek. Ami bennünket illet, elhárítunk minden akadályt annak az útjából, hogy az uniós források megérkezzenek. Ám az általános aggodalommal ellentétben Magyarország a 2014/2020-as, most záruló időszakban az első ötben van a tagországok között 94 százalékos felhasználási aránnyal, ami kimagasló. A rendelkezésünkre bocsátott európai uniós támogatások több mint 90 százalékát mindig felhasználtuk. Igaz ez a 2021-2027-es, mostani pénzügyi ciklusra is – első helyen állunk a 3 százalékos lekötési szinttel. Felkészültek vagyunk, amint lehetőségünk van, hasznosítjuk a forrásokat – tette hozzá Navracsics Tibor, aki arról is beszélt, hogy a Terület- és Településfejlesztési, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program már elindult, előbbinél a pályázatok 50 százalékát kiírták, utóbbinál is közelítenek a 40 százalék felé. Az uniós programok amúgy is utófinanszírozásúak, a forrásokat most a nemzeti költségvetés előlegezi meg. S ha megérkeznének az uniós támogatások, akkor azokat a pénzeket más fejlesztésekre lehetne fordítani. Reményét fejezte ki, hogy 2024-2025 már egyértelműen emelkedő pályát hoz Magyarország minden térségének.

Az a célunk az uniós források hazahozatalával, hogy olyan területfejlesztési politikát valósítsunk meg, hogy a felzárkózóknak is az eddigiekhez képest nagyobb segítséget jelentsen. Ebben kulcsfontosságú szerepe lesz Békés vármegyének.

Demográfiai okokból is kell figyelni Békésre.

– Ha lassítani akarjuk, vagy megfordítani, akkor a fejlesztési pénzeket ide kell hozni: a fiatalok is itt találjanak életlehetőséget maguknak. A másik ok, amiért fontos helye lesz és van Békés vármegyének a magyar területfejlesztési politikában, hiszen itt is lehet látni, milyen hosszú távú károkat okozott a trianoni békediktátum. Ezen a helyzeten határokon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekkel, beruházásokkal, a vállalkozások együttműködésével lehet változtatni s ezek eredményeként és ez a térség újra összenő.

Arra kell felkészülnünk, ha Románia a schengeni övezet tagjává válik, akkor annak Békés és Csongrád-Csanád vármegye és az itt lakók is a nyertesei lehessenek. Ehhez olyan területfejlesztési politikánk legyen, ami minden térségnek kidolgoz olyan eszközrendszert, ami valós segítséget jelent. A közigazgatási határokon átnyúló térségi programok elkészítése a feladat.

Szerinte kulcsfontosságú, hogy ezeket a régiókat gazdaságilag egységes térségekké alakítsák.

Navracsics Tibor emlékeztetett a 2024-es európai parlamenti választásokra, szerinte az Unió soha ekkora kihívásokkal nem nézett szembe. Nyáron eldől, hogy vissza tud-e térni a kereszténydemokrata alapító atyák elképzeléséhez, és létre tudnak-e hozni olyan együttműködést, ami nem a másik elnyomásán, hanem a másik megbecsülésén alapul, s minden nemzetnek megadja a lehetőséget saját céljai megfogalmazásához.