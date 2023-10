Szente Béla, az intézmény igazgatója elmondta, elindítottak egy, a képzőművészethez kapcsolódó sorozatot. Emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvánnyal terhelt időszakban a Csabagyöngye Kulturális Központ az elsők között volt, akik kirakatgalériákat nyitottak. Most ez folytatódik a sorozattal.

Vagyis minden hónapban kiválasztanak egy műtárgyat, amelyet nap közben befelé fordítanak, és úgy tekinthetik meg az intézmény látogatói, sötétedés után pedig kifelé néz majd a mű, megvilágítva, és így nézhetik meg az utcán sétálók. Az első kiállított műtárgy egy Schéner Mihály-alkotás volt a centenárium, tehát annak apropóján, hogy száz éve született a művész. A második pedig Boros Péter szobrászművész A láthatatlan légiós című – a Rejtő Jenő-könyv ihlette – remeke.

Huszonharmadik alkalommal nyílt meg a Csabai Szalon

A Csabai Szalon kiállításának megnyitóján Mészáros Zsuzsa múzeumpedagógus, vizuál-kulturális szakember elmondta: a tárlatnak év végéig helyet adó Panoráma terem szerinte a művészeteknek épült, bár nyilván más eseményeknek, akár konferenciáknak is otthont ad. Fontosnak nevezte, hogy legyenek ilyen terekben is kiállítások, hiszen így többeket szólíthatnak meg az alkotásokkal.

Beszélt arról, hogy a szalonok egykor milyen szerepet töltöttek be a nagy lakásokban, kastélyokban, hogy ott ültették le a vendégeket. Azt is ismertette, hogy a szalon elnevezés egy közösséget is jelentett, és hogy szerinte a Csabai Szalon – amely immár 23. alkalommal tárta ki a kapuit – visszahozza a régi korok hangulatát.