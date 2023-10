Békéscsaba Halomban állnak a ledes izzók a polgármesteri hivatal Szabadság téri épületében, ahova folyamatosan érkeztek szerdán a békéscsabaiak, hogy átegyék azokat. Az ügyintézés, amelyhez mindössze a személyi igazolványra és a lakcímkártyára van szükség – illetve bizonyos esetekben meghatalmazásra –, rendkívül sebesen halad; egy dokumentum aláírását követően, tényleg pár percen belül immár távozhatnak is a villanykörtéikkel a betérők.

Laurinyecz Zoltán tíz izzót kapott. Elmondta, hogy jellemzően régi villanykörtéi vannak otthon, és a villanyszámla is tetemes összeget emészt fel hónapról hónapra. Bár a számítása szerint nem jut majd minden egyes helyiségbe vadonatúj, energiatakarékos ledes izzó, szerinte így is jelentős összeget spórolhat. A tapasztalata szerint a nyári regisztráció nem okozott kihívást.

Egyszerűen, zökkenőmentesen tudott jelentkezni az izzócsereprogramra, tehát a regisztrációt tekintve hasonló véleményen volt Hornok Nándor is, aki hat izzót vehetett át. Hozzátette, hogy panelban él, és eddig nem volt lehetősége minden egyes helyiségben modernre cserélnie a régi villanykörtéit. Most jut majd a folyosóra, a konyhába, a fürdőszobába és a toalettbe is. Mint mondta, igyekszik az áramot tekintve az átlagfogyasztáson belül maradni, hogy ne legyen sok a villanyszámla. Szerinte a ledes és energiatakarékos izzók is segítenek majd ebben.

Barányi Józsefné húsznál is több villanykörtét kapott. Elmondta, hogy a regisztrációban komoly segítséget kapott a városháza munkatársaitól, mivel otthon nincs internete, így most is telefonon értesítették arról, hogy átveheti az izzókat. Hozzátette, hogy egyedül és egy családi házban, mindenhol régi fényforrások vannak beszerelve, és sokat is égeti a villanyt. Havonta 7 ezer forintot kell áramra költenie, bízik abban, hogy a vadonatúj, energiatakarékos, ledes izzók révén a költségeken is spórolhat, és hogy ahogy jelezték, tartósak lesznek, nem mennek hamar tönkre.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere az izzócsereprogramról nyáron tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egy cég közreműködésével az önkormányzat a békéscsabai háztartások rezsiköltségeit szeretné mérsékelni. Mind a 27 ezer békéscsabai háztartás pályázhatott – jövedelmi viszonyoktól függetlenül –, hogy térítésmentesen juthasson olyan korszerű izzókhoz, amelyek energiafogyasztása töredéke a régi, hagyományos villanykörtékhez képest.

Nagy Ferenc alpolgármester pedig ismertette, hogy az önkormányzat a céggel együttműködve a szállításban és az izzók kiosztásában vállalt, vállal szerepet, de a városháza szakemberei a regisztrációban ugyancsak segítséget nyújtottak. A sajtótájékoztatón aláhúzták, miszerint nemcsak az egyes háztartások nyerhetnek sokat a csereprogrammal – egyébként a világítás a villanyszámla mintegy 30 százalékát teszi ki –, hanem az egész város, hiszen csökkenhet egész Békéscsaba energiafelhasználása, ezzel pedig nőhet a település zöld lábnyoma.