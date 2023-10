Az esemény a Csillagfürt Református Óvoda előtt kezdődött, ahol Kicska László, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intézményi lelkipásztora köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, október a reformáció hónapja, a Szegedi Kis István Református Intézmény Nyomában című kezdeményezés pedig tavaly ilyenkor indult azzal a céllal, hogy emléket állítsanak az iskola évfordulóinak, ebben az évben a gimnázium 120 éves épületének.

Molnár Máté vezető református lelkipásztor igei köszöntőjében ugyancsak kiemelte, hogy második alkalommal rendezték meg a fáklyás felvonulást. Mint mondta, ha visszatekintünk arra, hogy 120 éve épült a gimnázium épülete, míg az iskola alapításának dátuma 1552, akkor mind-mind egy hosszú utat jelent.

Ha egységben, összekapaszkodva, közösen hívjuk segítségül az Úristen nevét, és így lépkedünk előre napról napra és évről évre, akkor sikeres lehet az utunk.

A programon Kicska László bemutatta azt a bőrbe kötött evangéliumos könyvet, melyet az elmúlt hetekben az iskola óvodapedagógusai, tanítói, tanárnői, vezetői, diákjai, dolgozói írtak, másoltak le kézzel. Az úgynevezett Bibliaprojekt szeptember közepén Mucsi András középiskolai tanár ötletére valósult meg. Ahogy korábban megírtuk, mintegy száz diák és pedagógus másolta le kézzel a Biblia négy evangéliumát. Az intézményben a kezdeményezéssel tisztelegnek a reformáció hónapja, illetve a békési református gimnázium felépítésének 120. évfordulója előtt.

Molnár Máté és Kicska László Fotó: Bencsik Ádám

– Mindenki egy szívvel, egy lélekkel vett részt a projektben – fogalmazott. – A résztvevők kicsit megérezhették akár Károli Gáspár, akár a még korábban élő szerzetesek munkáját, amelyet az evangélium terjesztésére vittek véghez. Egy-egy igeszakasz, amelyet másoltak, olyan igazságokra vezette a másolót akkor és most is, amely egész életére kihathatott, kihathat. Az evangéliumos könyvet a pénteki iskolai reformációs ünnepségen is bemutatják, abból hallhatnak majd egy igeszakaszt, és arról szóló igehirdetést a jelenlévők.

A résztvevők ezután közösen elsétáltak a Szánthó Albert utcai telephely előtt, ezután a Rákóczi utcai alsó tagozat és a Petőfi utcai alsó tagozat épülete következett, majd a gimnázium udvarán átsétálva mentek be a patinás épületbe.